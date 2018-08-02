وزارة الزراعة توافق على 690 تسجيلة مخاليط أعلاف

الصاوي أحمدقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة وافقت على 690 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها منها 378 محلية و312 تسجيلة أجنبية، خلال شهر يوليو مقابل 369 تسجيلة خلال شهر يونيو 201 تسجيلة محلية، 168 أجنبية.وأكدت في بيان اليوم الخميس، أن

الصاوي أحمد

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة وافقت على 690 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها منها 378 محلية و312 تسجيلة أجنبية، خلال شهر يوليو مقابل 369 تسجيلة خلال شهر يونيو 201 تسجيلة محلية، 168 أجنبية.

وأكدت في بيان اليوم الخميس، أن تسجيل مخاليط الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، يتم من قبل لجنة علمية فنية، ولا توافق على التسجيلة إلا بعد التأكد من مدى ملائمتها من الناحية العلمية والعملية، وأنها تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى أو تناسلى سواء كان للدواجن أو لحيوانات التسمين أو الألبان، وكذلك الأسماك.

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إنه فور تمام التسجيل يتكفل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالاشتراك مع المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات من الرقابة على تصنيع وتداول تلك الأعلاف أو مركزاتها وإضافاتها المصنعة أو المستوردة، بناءً على التسجيلات المعتمدة، حفاظًا على ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية، وحفاظًا على الصحة العامة.

وحذر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من تداول أى من الأعلاف أو مركزاتها وإضافاتها إلا طبقًا لتسجيلات معتمدة من القطاع، حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية.