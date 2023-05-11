وزارة الزراعة تنفذ يوم حصاد لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يوم حصاد لمحصول القمح في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، وبتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر يوم الحصاد، الدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور عبدالله سويلم رئيس الفريق العلمي لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر المغربي المشرف على المزارع الأفريقية المشتركة، فضلا عن رئيس مجلس مدينة الزقازيق.

وشمل يوم الحصاد تجميعة إرشادية بلغت مساحتها حوالي 10أفدنة، من صنف جيزه 171، والذي بلغت إنتاجيته حوالي 23 إردبا.

وخلال يوم الحصاد، تم استعراض أهمية الدور الذي تقوم، به الوزارة ومركز البحوث الزراعية، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بما يساهم في تعظيم الإنتاجية من خلال الحقول والتجمعات الإرشادية.

وحث مسئولو الوزارة مزارعي القمح، على أهمية توريد المحصول، في ظل المزايا التي تمنحها الدولة لمزارعي القمح، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يساهم في زيادة دخل المزارعين.