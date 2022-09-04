وزارة الزراعة تنظم مزادا لبيع الألبان

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث صحة الحيوان من خلال محطة بحوث السرو في دمياط عن تنظيم مزاد لتسويق 23 طنا من الألبان الجاموسي والبقري في المحطة عبر المزاد العلني خلال فترة تعاقد تمتد لـ 3 شهور .

وكشفت تقرير صادر عن وزارة الزراعة حصلت ” المال” على نسخة منه أنه يتم تنظيم المؤتمر في مقر المحطة يوم الخميس المقبل 8 أغسطس ويتم سداد قيمة المبلغ التأميني بقيمة 5000 جنيه، قيمة دخول المزاد .

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات سابقة له أن إنتاج مصر حاليا يشهد طفره كبيرة ، مشيرا إلى أن الإنتاج السنوي وصل إلى نحو 7 ملايين طن من الألبان.

وأكد أبو صدام أن مصر تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة وتستورد اللبن البودرة لاستخدامه في صناعة منتجات الألبان، مشيرا إلى أن استخدام المصريين لصناعة الجبنة والمنتجات المختلفة يمثل تقريبا 80% من إجمالي الإنتاج.

وأوضح أن استهلاك المصري من الألبان يعد ضعيفا بالنسبة لاستهلاك الفرد في معظم دول العالم، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات إنتاجا للألبان وتضم صغار منتجي الألبان هي الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم وسوهاج والمنيا وسوهاج واسيوط وجنوب سيناء.

وأشار إلى أن أهم مشاكل الألبان تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف،وعدم توافر الأدوات الحديثة للحلب، وتدني أسعار اللبن، حيث يصل كيلو اللبن من 12 إلى 13 جنيهًا، رغم أن علبة الزبادي البلدي الصغيرة تباع من 2.5 إلى 3 جنيهات، بجانب عدم وجود آلية واضحة للتسويق.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتسهيل إنشاء مراكز تجميع الألبان، وإحلال السلالات المتميزة، والتلقيح الصناعي الذي كان له أبلغ الأثر في تطوير أجيال من الماشية عالية الإنتاجية، والتي تدر من 15 إلى 40 لتر لبن حسب النوع، بعد أن كانت الماشية المصرية لا تدر أكثر من 7 لترات في اليوم، مشيرًا إلى حرص الدولة على إنشاء معامل لمراقبة الألبان وتشجيع المواطنين على استهلاك الألبان من المصادر المرخصة ومحاربة الألبان مجهولة المصدر.