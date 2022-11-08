وزارة الزراعة تنظم «سيمنار» لمناقشة الحد من ظاهرة التغيرات المناخية

ينظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية، سيمنار بعنوان النانو تكنولوجي وآفاقه المستقبلية في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية.

قال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ إن هذا السيمنار سوف يتناول عدة محاور وهي مقدمة عن المواد النانو مترية، وأهم طرق تصنيع المواد النانو مترية، والأجهزة المستخدمة لتوصيف تلك المواد، وأهم التطبيقات في معالجة التلوث البيئ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج الطاقة البديلة، والزراعة، ومعالجة التصحر، وإنتاج مواد صديقة للبيئة.

ويأتي السمينار ضمن نشاط المعمل المركزي للمناخ الزراعي في مجال الارشاد والتدريب ورفع الوعي بالتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في المجال الزراعي، حيث تعتبر تلك التكنولوجيا من الأمور المهمة عالمياً وتتسابق الدول على تطويع النانزتكنولوجي في شتى المجالات بما يخدم الانشطة الزراعية و تطوير العمل مع تقليل التكاليف و تحسين كفاءة العمليات الزراعية المختلفة.

وأضاف أنه سوف يحاضر في هذه الندوة، الدكتور عبد السلام المحمدي رئيس المركز العربي للنانو تكنولوجي.