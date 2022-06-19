وزارة الزراعة تنتهي من حجز الأضاحي والأسعار تتراوح بين 64 إلى 77 جنيها

انتهت وزارة الزراعة من حجز أضاحي العيد سواء العجول البقري والجاموسي والخراف للموسم الجديد 2022 في بعض الأصناف واستمرارها في البعض الآخر .

وقال الدكتور سعيد الدسوقي مدير إدارة التسويق في قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لـ”المال ” إنه تم فتح حجز الأضاحي في منافذ مركزية بالمحافظات وأكبر هذه المحطات في محطة سخا بكفر الشيخ وجزيرة الشعير بالقليوبية .

وأضاف أن سعر الكيلو القائم للعجل البقري 72 جنيها والعجول الجاموسي 64 جنيها للكيلو والكيلو القائم للضأن 77 جنيها ولا يوجد ماعز .

وأوضح أن متوسط وزن العجل 400 كجم وسعره القائم في الحجز 28800 جنيه والجاموسي 25600 جنيه ووزن الخروف 80 كجم بـ 6000 جنيه كمتوسط .

ولفت الدسوقي إلى أن أهالي القاهرة والجيزة يمكنهم استلام الاضاحي من محطة جزيرة الشعير بالقليوبية والحجز كان في مبني جهاز تحسين الأراضي بالدقي بجوار وزارة الزراعة.

وأضاف أنه يتم ضخم كميات كبيرة من اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات الثابتة والمتحركة بسعر 135 جنيها للكيلو الكندوز البلدي و125 جنيها للضأن .

وسجل سعر اللحوم في منافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان 105 جنيهات وفي منافذ وزارة الزراعة 135 جنيها بينما سجل سعر اللحوم في محلات الجزارة ما بين 140 جنيها إلى 180 جنيها .

وأكد تجار ماشية أن الأسعار في الأسواق تتراوح بين 17000 إلى 35000 جنيه، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه ، سعر الماعز القائم يبدأ في السوق من 1400 جنيه وحتى 4500 جنيه وسعر الخروف القائم قيمة بين 3000 جنيه إلى 5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.