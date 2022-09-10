وزارة الزراعة: تكويد 520 مزرعة ومحطة إنتاجية لتعبئة وتصدير العنب

انتهت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي خلال الفترة الماضية من تكويد 520 مزرعة ومحطة لتعبئة وتصدير العنب لمختلف دول العالم.

أشار الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي أنه تم الانتهاء من تكويد 120 محطة عنب، و400 مزرعة إنتاجية خلال الفترة التصدريرية الجارية التي بدأت في مارس الماضي .

يذكر أنه يشترط في أي شحنة تصدرية أن تحمل كودا تم الحصول عليه من وزارة الزراعة وفقا لاشتراطات تراعي سلامة الممارسات الزراعية الجيدة في كل المراحل ويسهل بعد ذلك تتبع المنتج في أي مكان لتوقيع العقوبة على المخالف فقط وعدم اغلاق السوق بالكامل .

وقال العطار ، إن الصادرات الزراعية سجلت ارتفاعا خلال العام الحالي والعام السابق أيضا مشيرا إلى أن الصادرات منذ يناير 2022 إلى الآن سجلت 4.6 مليون طن.

يذكر أن الصادرات الزراعية العام الماضي بالكامل وصلت إلى 5.6 مليون طن في العام، وذلك بالرغم من التحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا .

وأضاف “العطار” أن الفترة الماضية شهدت حدوث طفرة واضحة وكبيرة في الصادرات الزراعية من العنب حيث تم تصدير 145 ألف طن مع تحسن نوعي من حيث الكميات والمستوى والجودة، وذلك بشهادة المنظمات العالمية وأبرز الاسواق المستوردة هي الدول العربية وروسيا والاتحاد الأوروبي ودول آسيا .

وأشار إلى أن الدولة نجحت في فتح ما يزيد على 68 سوقا بالخارج، خلال الـ 4 سنوات الماضية، موضحا أنه تم افتتاح سوق لتصدير البصل المصري بباكستان، وذلك يتم لأول مرة، وأن أول شحنة وصلت إلى باكستان الاسبوع الماضي . يذكر أنه تم تطبيق منظومة التكويد بشكل كامل منذ عام، وتم تطبيق تلك المنظومة على أهم اهم المحاصيل زراعية في البداية وهي الرمان والفراولة والفلفل والموالح والجوافة والبصل والبطاطس .

ولفت “العطار” إلى أن صادرات العام الماضي بالكامل من العنب وصلت إلى 140 ألف طن مشيرا إلى أن هناك زيادة في الصادرات الزراعية للعنب العام الحالي وحتي الآن فقط بنسبة 4% . وأفاد العطار أن الصادرات الزراعية من العنب تعتمد على الشحن الجوي نظرا لسرعة تلف المحصول خلا ل ساعات النقل.

ورصد تقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة بمناسبة عيد الفلاح جهود فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث يتم تصدير 350 منتجاً زراعياً إلى 160 سوقاً، فيما بلغت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن عام 2021، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 30.2%.