وزارة الزراعة تكشف فوائد الألبان «الزبادي»

تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث الأغذية بوزارة الزراعة وإشراف الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، نظم معهد تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط برنامجا تدريبيا داخليا بعنوان ” الألبان المتخمرة وطرق تصنيعها ” والتى من ضمن منتجاتها الزبادي، للباحثين والهيئة البحثية المعاونة والكادر العام بالمحطة.

وأشار الدكتور عرفات إلى أن الألبان المتخمرة تلعب دوراً مهما من الناحية الغذائية والصحية فالألبان المتخمرة تحتوي على عناصر غذائية أساسية وضرورية لبناء جسم الإنسان كالبروتين والدهن والعناصر المعدنية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، أما بالنسبة لأهمية الألبان المتخمرة صحيا فاحتواء الألبان المتخمرة على البادئ (وهو مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة جدا في جسم الإنسان) هو قيمة صحية للمنتج حيث تلعب هذه الكائنات دورا كبيرا في الحفاظ على صحة القولون والأمعاء وتنظيم المحتوى الميكروبي بهم.

وأكد عرفات أن الألبان المتخمرة منتج مهم بعد العلاج بالمضادات الحيوية، حيث تعمل على إعادة تنظيم نمو الكائنات الحية الدقيقة التي فقدت أثناء العلاج بالمضاد الحيوي.

وأضاف عرفات أن الألبان المتخمرة علاج مهم لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز كغذاء بديل لتناول الحليب السائل وللألبان المتخمرة دور قوي وفعال كعلاج طبيعي للاضطرابات المعوية كالإسهال.

أكد الدكتور عاطف عشيبة أن البرنامج التدريبى يهدف إلى لزيادة الوعى الغذائى والصحى بأهمية الألبان المتخمرة ورفع كفاءة الباحثين والهيئة المعاونة والعاملين بالمحطة وتحسين أدائهم فى هذا مجال الحيوى وذلك من خلال إلقاء الضوء على نشأة الألبان المتخمرة وأنواعها المختلفة وأهمية كل منها وطرق تصنيعها وكذلك المقارنة بين تصنيع هذه المنتجات في المنازل والمعامل الصغيرة و المصانع الكبيرة – تصنيع بعض منتجات الألبان المتخمرة عمليا مثل صناعة الزبادى والرايب ومشروب الزبادى بالفراولة لتوضيح أساسيات التصنيع وكيفية تجنب حدوث أي عيوب في الصناعة.