وزارة الزراعة تكشف عن حجم إنتاجية الصوب الزراعية حاليا

كشفت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة البساتين والحاصلات البستانية أن إنتاجية الحاصلات الزراعية المعتمدة علي الزراعة المحمية في تصاعد مستمر كما إنها تدر مئات الملايين من الدولارات سنويا من عوائد التصدير

وكشف التقرير الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه أن عدد الصوب المنزرعة بالخيار في مصر 41459 ألف صوبة تعمل في مجال التصدير تشغل مساحة 4190 فدانا، وتنتج 165836 طن كما تبلغ مساحة الخيار في الأراضي المكشوفة 28002 فدان تنتج 446463 طن.

وأفاد التقرير أنه يتضح من ذلك أن فدان الزراعات المحمية من محصول الخيار ينتج حوالي 34 طن بينما ينتج الفدان من الأرض المكشوفة حوالي 13 طن أي أن فدان الزراعات المحمية يزيد حوالي 28 طن عنه بالأرض المكشوفة.

وأضاف التقرير أن المساحة المنزرعة بالفلفل في الزراعة المحمية 45365 فدان تنتج 575061 طنا ،ويتضح من هذا الجدول أن فدان الزراعات المحمية من محصول الفلفل ينتج حوالي 44 طن بينما ينتج الفدان من الأرض المكشوفة حوالي 18 طن أي أن فدان الزراعات المحمية يزيد حوالي 24 طن عنه بالأرض المكشوفة ومن هنا يظهر الزيادة المضاعفة في اإلنتاج مما ينعكس بالايجاب على الكميات الصالحة للتصدير.

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة في تصريحات لـ” المال” وجود فوائد كثيرة للصوب أوما يسمى بالزراعات المحمية منها زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات والتقاوى .

وأضاف أن الصوب تسهم في سد العجز من بعض السلع الأساسية خلال فترة فاصل العروات حيث تمتلك مصر عشرات الآلاف من الصوب سواء التابعة للدولة أو للأفراد والقطاع الخاص تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

ووجه حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين جميع نقباء المحافظات بزيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب ردا على المشككين والذين يحاولون بشتى الطرق التشكيك في أعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث.

وأضاف نقيب الفلاحين أن توجيهاته تأتي من منطلق الخوف من تسرب الشك لقلوب المواطنين ولفضح ادعاءات المشككين من أرض الواقع حفاظا على وحدة الشعب المصري وبث الأمل في عروق المصريين ونقل صورة حقيقيه للإنجازات .