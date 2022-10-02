وزارة الزراعة تقدم هديا لأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة عيدها القومي

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 579 مشروعا صغيرا لدعم أبناء محافظة الوادي الجديد، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياه كريمة” لتنمية الريف المصري، وبمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وسلم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال احتفالية تم عقدها على هامش افتتاح مركز التنمية المستدامة بالوادي الجديد، التابع لمركز بحوث الصحراء، الهدايا للمستفيدين من قرى: الشركة والمنيرة وناصر الثورة، وذلك على سبيل الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لأهالي محافظة الوادي الجديد، حيث استفاد منها حوالي 2910 مستفيد من هذه القرى.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير ا استعرض خلاله أهم الهدايا التي قدمتها الوزارة لأبناء المحافظة.

وتشمل الهدايا التي تم تقديمها: 25 بطارية دواجن بياض بمشتملاتها، والتي تضم الواحدة 50 دجاجة و 250 كجم من العلف، فضلا عن 20 مشروعا لتربية الأغنام، تشمل الواحدة 2 نعجة عشار، بالإضافة إلى 500 كجم من العلف، بالإضافة إلى 50 مشروعًا لزراعة شتلات الطماطم، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفي لزراعة نصف فدان.

وشملت المشروعات الصغيرة أيضا، 20 مشروع لزراعة البونيكام، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفي لزراعة نصف فدان. بالإضافة إلى 8 مشروعات لزراعة النباتات الطبية والعطرية، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفي لزراعة ربع فدان، فضلا عن 50 مشروعا لزراعة الكينوا، كما تم تقديم المكافحة المتكاملة للآفات لصالح 200 أسرة وتوزيع المبيدات والمخصبات مجانا، فضلا عن إطلاق قوافل بيطرية لخدمة 200 أسرة وتوفير الأدوية والفيتامينات مجانا، بالإضافة إلى 3 ماكينات فرم لمخلفات نخيل البلح، و 3 ماكينات جرش حبوب وإنتاج السيلاج.