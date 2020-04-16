وزارة الزراعة تفحص 566 رسالة تقاوي واردة من الخارج خلال مارس

أكد الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات بوزارة الزراعة أنه تم فحص 566 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة، واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية خلال مارس .

وأضاف خليل في تصريحات له اليوم، أنه تم فحص 58 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كما تم الاشتراك فى أعمال 22 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية وفحص 85 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

وأوضح أن المعهد أجرى زيارة ميدانية لشركة الدقهلية لفحص شحنة بطاطس بثلاجات الفاو بالاشتراك مع معهد البساتين وزراعات بنجر السكر بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة لمتابعة الحالة المرضية، وتم أيضا زيارة توشكى وشرق العوينات لتفقد زراعات النخيل التابعة للشركة الوطنية.

وأشار تقرير “المعهد” إلى أنه تم المرور على زراعات الطماطم وعلي نباتات الكمون بمحافظة بنى سويف وزراعات الخضر بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية وأراضي القمح بالمحافظات، وزراعات البابونج بمحافظة بنى سويف .