اقتصاد وأسواق

وزارة الزراعة تفحص 566 رسالة تقاوي واردة من الخارج خلال مارس

لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية
الصاوي أحمد 4:47 م, الخميس, 16 أبريل 20 4:47 م, الخميس, 16 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات بوزارة الزراعة أنه تم فحص 566 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة، واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية خلال مارس .

وأضاف خليل في تصريحات له اليوم، أنه تم فحص 58 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كما تم الاشتراك فى أعمال 22 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية وفحص 85 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

وأوضح أن المعهد أجرى زيارة ميدانية لشركة الدقهلية لفحص شحنة بطاطس بثلاجات الفاو بالاشتراك مع معهد البساتين وزراعات بنجر السكر بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة لمتابعة الحالة المرضية، وتم أيضا زيارة توشكى وشرق العوينات لتفقد زراعات النخيل التابعة للشركة الوطنية.

وأشار تقرير “المعهد” إلى أنه تم المرور على زراعات الطماطم وعلي نباتات الكمون بمحافظة بنى سويف وزراعات الخضر بالمحافظات المختلفة لرصد الحالة المرضية وأراضي القمح بالمحافظات، وزراعات البابونج بمحافظة بنى سويف .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الزراعة: صرف حصص الأسمدة للمحاصيل الصيفية دفعة واحدة

الصاوي أحمد 1:58 م, الخميس, 16 أبريل 20

الزراعة توفر 10 أطنان بطاطس للتوزيع مجانا على غير القادرين بـ«صفط تراب»

الصاوي أحمد 10:49 ص, الخميس, 16 أبريل 20

البنك الزراعي : صرف 33.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى الآن

الصاوي أحمد 4:28 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

الزراعة تصدر حزمة تسهيلات لسرعة صرف الأسمدة الصيفية المدعمة

الصاوي أحمد 4:07 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

«الزراعة»: استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع

الصاوي أحمد 2:20 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

الزراعة تعلن افتتاح موسم حصاد القمح في 3 محافظات

الصاوي أحمد 7:35 م, الأثنين, 13 أبريل 20