وزارة الزراعة تعلن عن حاجتها لتعيين وظائف قيادية بالديوان العام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حاجتها لتعيين 18 وظيفة قيادة بالديوان العام للوزارة وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016، وهي من المجموعات النوعية للوظائف القيادية، ويشترط في شغل الوظيفة المهارات الأساسية واجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح مع إجادة اللغة الإنجليزية، وكذلك إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي والإلمام بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تمكنه من أداء مسئولية الوظيفة وقضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة او قضاء مدة كلية مقدارها 19 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وأضاف بيان للوزارة أنه يشترط في الوظيفة الحصول على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل مع تقارير كفاية بتقدير امتياز آخر ثلاث سنوات، والأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية – بالدور الرابع بالوزارة تستقبل الطلبات حتى 10 أكتوبر القادم ومرفق به أصل + 7صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية –البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات)والوظائف المطلوبة طبقا للإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية هي كالتالي :

مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم

مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات

مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر

مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني

مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

مدير عام الإدارة العامة للآمن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب رئيس قطاع الإنتاج الزراعي رئيس قطاع الخدمات الزراعية.