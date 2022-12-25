وزارة الزراعة تعقد ندوة للتعرف على جودة زيت الزيتون

ينظم معهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم ندوة بعنوان: “كيف تتذوق زيت الزيتون؟”.

وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية أنه تم تنظيم الندوة، وتحت رعاية الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين وبحضور الدكتور رمضان محمد وكيل معهد البساتين للإرشاد والتدريب والدكتور محمد عبد الشكور رئيس قسم الزيتون.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد حلمي مدير المعهد أن هذة الندوة تناولت عدة موضوعات، وهي التعريف بزيت الزيتون وأهميتة.

كما تناولت أيضا تمييز زيت الزيتون عن طريق الاختبارات الحسية، لتلافي الغش التجاري لزيت الزيتون، وتم تنظيم تدريب عملي علي كيفية تنفيذ هذه الاختبارات.