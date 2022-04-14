اقتصاد وأسواق

وزارة الزراعة تعاين حقول الزيتون في الجيزة

الزراعة تواصل دعم مزارعي الزيتون
الصاوي أحمد 12:24 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 12:24 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كل الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين لجنة من قسم بحوث الزيتون بتقديم الإرشادات السليمة لمزارعى الزيتون، حيث قامت اللجنة أمس الخميس، بالمرور علي بعض مزارع الزيتون بنطاق محافظة الجيزة في منطقة أبو غالب ووردان وكانت المزارع التي تم المرور عليها تتراوح أعمارها ما بين (4 – 15 سنة) وأهم الأصناف المنزرعة (تفاحي – بيكوال – منزانيللو- عجيزي شامي، دولسي، وكلاماتا) وتم ملاحظة الآتي:
أولا: هناك بعض المزارع بحالة ممتازة.

ثانيا: تم رصد بعض العيوب في بعض المزارع نوجزها في الآتي:-

التزهير متفاوت للأصناف المختلفة داخل المزرعة الواحدة.

مسافات الزراعة مختلفة 5 × 6 م ، 5 × 7 م ، 2.5 × 6 م وهذه المسافات منها ماهو جيد ومناسب لنمو الأشجار ومنها ماهو سيئ للاشجار الكبيرة متعددة السيقان ذات الارتفاعات العالية مما أدى الى تشابك للاشجار نتيجة ضيق مسافات الزراعة.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 10-4-2022.. وعيار 21 يسجل 995 جنيها

عدم الاهتمام بعملية التقليم والتربية حيث لوحظ وجود بعض الاشجار متعددة السيقان في مستوي سطح التربة وكذلك عدم الاهتمام بفتح قلب الاشجار للسماح بالتهوية والاضاءة الجيدة كذلك وجود بعض المزارع ارتفاعات الاشجار تفوق ارتفاع 5 م .

عدم انتظام عملية الري وتحميل بعض المحاصيل الاخري مثل البرسيم والاسراف في الري علي الرغم انه في نفس المزرعة بقية مساحة الزيتون تروي الأشجار الكبيرة بخرطوم واحد فقط.

يتم الري بمعدل 3 أيام في الاسبوع مع استخدام خرطوم ري واحد/خط مع استخدام نقاطات غير معايرة وكذلك ملاصقة خرطوم الري الواحد لجذع الشجرة مما يتسبب في بلل جذوع الأشجار.

اقرأ أيضا  «أبو عوف» : ندرس بدائل مختلفة للنمو بما فيها طرح عام محتمل في البورصة

برنامج التسميد غير متكامل.

وجود الحشائش مثل النجيل والبوص وغيرها في بعض المزارع.

لوحظ اقتلاع بعض اشجار الزيتون بسبب الزراعة العائمة وعدم خدمة الجورة جيدا قبل الزراعة.

أهم التوصيات الموصى باتباعها:

1- الاهتمام بعملية التسميد خلال فترة التزهير بحيث نقلل في هذة الفترة من التسمييد الآزوتي والاهتمام بالتسمييد البوتاسي الأرضي ونترات الكالسيوم وسلفات الماغنسيوم.

2- الرش بالكالسيوم بورن عند التزهير الكامل وبعد تمام العقد بأسبوعين وكذلك ممكن إعطاء رشة بسيلكات البوتاسيوم لثبيت العقد وتقليل عملية الاجهاد الواقع علي الأشجار في حالة الظروف غير المناسبة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 13-4-2022 فى مصر

3- ضرورة الاهتمام بعملية الري بتركيب خرطومين للري مع مراعاة عدم ملامسة خراطيم الري للجذوع بحيث تبعد عنها على الأقل نصف متر.

4- الاهتمام بمكافحة الحشائش باستخدام أحد المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

5- الاهتمام بعملية التقليم بعد جمع المحصول مع ضرورة التربية علي ساق واحدة وفتح قلب الأشجار.

وتم توزيع نشرات توضيحية للممارسات الزراعية الجيدة لأشجار الزيتون (مشروع التعظيم الاقتصادي المستدام لاشجار الزيتون) موضح بها خطوات إنشاء البستان وبرامج التقليم والري والتسميد المثلي لأعمار مختلفة من اشجار الزيتون وكذلك برنامج للمكافحة المتكاملة لأهم الآفات والامراض التي تصيب أشجار الزيتون.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

وزارة الزراعة تصدر 10 توصيات لحماية الموالح من الحرارة المرتفعة

الصاوي أحمد 11:47 م, الخميس, 14 أبريل 22

دورة تدريبية بجمارك الأقصر حول مكافحة تهريب البضائع

السيد فؤاد 11:32 م, الخميس, 14 أبريل 22

وزير الزراعة يعلن اعتماد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح

الصاوي أحمد 11:25 م, الخميس, 14 أبريل 22

«التموين»: طرح كعك العيد بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

محمد مجدي 11:18 م, الخميس, 14 أبريل 22

صندوق النقد يتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022 و2023

مصطفى الجُدي 11:00 م, الخميس, 14 أبريل 22

بوتين: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر المدفوعات مقابل موارد الطاقة الروسية

مصطفى الجُدي 10:22 م, الخميس, 14 أبريل 22