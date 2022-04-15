كل الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين لجنة من قسم بحوث الزيتون بتقديم الإرشادات السليمة لمزارعى الزيتون، حيث قامت اللجنة أمس الخميس، بالمرور علي بعض مزارع الزيتون بنطاق محافظة الجيزة في منطقة أبو غالب ووردان وكانت المزارع التي تم المرور عليها تتراوح أعمارها ما بين (4 – 15 سنة) وأهم الأصناف المنزرعة (تفاحي – بيكوال – منزانيللو- عجيزي شامي، دولسي، وكلاماتا) وتم ملاحظة الآتي:

أولا: هناك بعض المزارع بحالة ممتازة.

ثانيا: تم رصد بعض العيوب في بعض المزارع نوجزها في الآتي:-

التزهير متفاوت للأصناف المختلفة داخل المزرعة الواحدة.

مسافات الزراعة مختلفة 5 × 6 م ، 5 × 7 م ، 2.5 × 6 م وهذه المسافات منها ماهو جيد ومناسب لنمو الأشجار ومنها ماهو سيئ للاشجار الكبيرة متعددة السيقان ذات الارتفاعات العالية مما أدى الى تشابك للاشجار نتيجة ضيق مسافات الزراعة.

عدم الاهتمام بعملية التقليم والتربية حيث لوحظ وجود بعض الاشجار متعددة السيقان في مستوي سطح التربة وكذلك عدم الاهتمام بفتح قلب الاشجار للسماح بالتهوية والاضاءة الجيدة كذلك وجود بعض المزارع ارتفاعات الاشجار تفوق ارتفاع 5 م .

عدم انتظام عملية الري وتحميل بعض المحاصيل الاخري مثل البرسيم والاسراف في الري علي الرغم انه في نفس المزرعة بقية مساحة الزيتون تروي الأشجار الكبيرة بخرطوم واحد فقط.

يتم الري بمعدل 3 أيام في الاسبوع مع استخدام خرطوم ري واحد/خط مع استخدام نقاطات غير معايرة وكذلك ملاصقة خرطوم الري الواحد لجذع الشجرة مما يتسبب في بلل جذوع الأشجار.

برنامج التسميد غير متكامل.

وجود الحشائش مثل النجيل والبوص وغيرها في بعض المزارع.

لوحظ اقتلاع بعض اشجار الزيتون بسبب الزراعة العائمة وعدم خدمة الجورة جيدا قبل الزراعة.

أهم التوصيات الموصى باتباعها:

1- الاهتمام بعملية التسميد خلال فترة التزهير بحيث نقلل في هذة الفترة من التسمييد الآزوتي والاهتمام بالتسمييد البوتاسي الأرضي ونترات الكالسيوم وسلفات الماغنسيوم.

2- الرش بالكالسيوم بورن عند التزهير الكامل وبعد تمام العقد بأسبوعين وكذلك ممكن إعطاء رشة بسيلكات البوتاسيوم لثبيت العقد وتقليل عملية الاجهاد الواقع علي الأشجار في حالة الظروف غير المناسبة.

3- ضرورة الاهتمام بعملية الري بتركيب خرطومين للري مع مراعاة عدم ملامسة خراطيم الري للجذوع بحيث تبعد عنها على الأقل نصف متر.

4- الاهتمام بمكافحة الحشائش باستخدام أحد المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

5- الاهتمام بعملية التقليم بعد جمع المحصول مع ضرورة التربية علي ساق واحدة وفتح قلب الأشجار.

وتم توزيع نشرات توضيحية للممارسات الزراعية الجيدة لأشجار الزيتون (مشروع التعظيم الاقتصادي المستدام لاشجار الزيتون) موضح بها خطوات إنشاء البستان وبرامج التقليم والري والتسميد المثلي لأعمار مختلفة من اشجار الزيتون وكذلك برنامج للمكافحة المتكاملة لأهم الآفات والامراض التي تصيب أشجار الزيتون.