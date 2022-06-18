وزارة الزراعة: تطوير 218 مركزا لتجميع الألبان وإنشاء 34 أخرى

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع “أرقام X الزراعة”، استعرض خلاله أهم الأرقام للمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأشار العدد إلى أن إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان التي تم حصرها على مستوى الجمهورية، منذ إطلاق المشروع بلغت حوالي 826 مركزا لتجميع الألبان، والمستهدف تطويرها وتحديثها، وفقا للمواصفات القياسية بهدف توفير كوب لبن صحي وآمن للمواطنين.

وأضاف التقرير أنه يبلغ إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان التي تم الانتهاء بالفعل من تطويرها وتحديثها حتى الآن حوالي 218 مركزا لتجميع الألبان، كذلك تم إنشاء 34 مركزا مطورا لتجميع الألبان.

كشف التقرير أنه كما تم اعتماد 388 مليون جنيه حتى الآن لصالح المربين والمزارعين لتمويل تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم ادارج المشروع ضمن مبادرة البنك المركزي، لمنح قروض بفائدة 5% سنوية لتمويل المربيين لتطوير مراكز تجميع الألبان.

ونوه التقرير إلى أنه كما تم رصد مبلغ 113 مليون جنيه لتجهيز 19 مركزا تجميع ألبان بقري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران كل أسبوع انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.