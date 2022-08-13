وزارة الزراعة تطلق مبادرة لتوفيرالأعلاف بسعر مناسب 

أطلق الاتحاد التعاوني الزراعي – ممثلا في الجمعيات الـ 3 الإصلاح – والاستصلاح – الائتمان – مبادرة جديدة لتوفير الأعلاف بسعر مناسب لعدد من المربين والحائزين التابعين لـ 7200 جمعية فرعية على مستوى الجمهورية .

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة لـ “المال ” أن المبادرة تتضمن توفير كميات تتراوح بين 500 كجم إلى طن بسعر 7500 جنيه من الفول المجروش على أن يتقدم الراغب لملء استمارة لدى الجمعية التابع لها ومرفق به إيصال سداد .

وأضافت المصادر أن فترة السداد ستستمر خلال الشهر الجاري والتسلم يتم خلال فترة أسبوع واحد وبأتي ذلك الاجراء نتيجة المغالاة الكبيرة في سعر الأعلاف .

من جانبه أكد أحمد الكومي رئيس رابطة مستثمري الثروة الحيوانية بالبحيرة أن سعر طن علف الماشية التسمين نسبة بروتين 22% يسجل نحو 8700 جنيه، بينما تصل أدنى الأسعار وهي لبروتين 11% إلى 7600 جنيه .

وكشف أن سعر علف الماشية الحلاب نسبة بروتين 23% يبلغ 9450 جنيها، وعلف بروتين 16% بنحو 8400 جنيه .

وأفاد الكومي أن سعر طن علف الجمال 7600 جنيه وعلف الأغنام 8400 جنيه للأنواع نسبة بروتين 18%، و7300 جنيه للأنواع نسبة بروتين 11%.

وأضاف الكومي أن سعر طن علف السمك 13100 جنيه للأنواع ذات نسبة بروتين 30% للأنواع غاطس أو طافي بينما تصل الأسعار لنسبة بروتين 25 % إلى 12100 جنيه .



ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إن سعر طن علف الدواجن البادي بـ 11500 جنيه وعلف نامي بـ11000 جنيه وعلف بادي نامي 10400 جنيه، علف دواجن البياض 9200 جنيه حتي 10500 جنيه حسب نسبة البروتين التي تتراوح بين 14% إلى 20% بينما سجلت أعلاف دواجن الساسو 10650 إلى 11000 جنيه، والدواجن البلدي 10300 إلى 10500 جنيه .

وأفاد السيد بأن علف البط تراوح بين 9900 إلى 10550 جنيها للطن، وسجلت أعلاف البط البياض “الأمهات” 9950 إلى 10550 جنيها للطن، وأن سعر طن العلف الرومي يصل إلى 10300 جنيها للطن، بينما تصل الأصناف بروتين 29% إلي 13200 جنيه للطن .