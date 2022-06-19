وزارة الزراعة تطلق مبادرة «قطن ريل» لفتح أسواق تصديرية جديدة

أطلقت وزارة الزراعة مبادرة جديدة لتنمية إنتاجية القطن طبقا لمعايير عالمية وهي مبادرة cotton reel تسعى لتعميمها وزارة الزراعة بالتنسيق مع جهات دولية للتوافق مع معايير حقوق الإنسان وتتلخص أهداف المبادرة في الاستدامة وحماية البيئة ومنع عمالة الأطفال والاستخدام الآمن للمبيدات وانخفاض معدلات مياه الري .

وأكد الدكتور هشام مسعد وكيل معهد بحوث القطن لـ”المال ” أن الهدف من هذة المبادرات هو توصيل منتج مصري من الغزل والنسيج لشركات ملابس عالمية متوافقة مع هذة المعايير العالمية التي وضعتها هذة المؤسسة الأوروبية على أن يكون سعر الاقطان بنفس سعر السوق لتشجيع المزارعين العادين لتطبيق الاستدامة وأن هذه المبادرة ستفتح اسواق جديدة وتخاطب ماركات عالمية .

وكشف مسعد أن هناك مبادرة اخري تم تطبيقها العام الحالي للمرة الثالثة علي التوالي هي “قطن أفضل ” bciحيث سجلت مساحة المبادرة 8000 فدان قطن في عدة محافظات مقارنة بمساحات العام الماضي 2000 فدان ،وتتطابق معايير هاتين المبادرتين في الاهداف وتختلف في نوع واسم العميل المستورد لخام القطن او الغزول .واوضح مسعد أن الماركة الواحدة التي تطبق معايير الأستدامة يمكنها التعاقد علي إنتاج مصر بالكامل من القطن .

يذكر أن مبادرة قطن افضل بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتنفيذ المشروع مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الجهات المحلية والدولية ذات الصلة بقطاع الغزل والنسيج.

يستفيد المشروع أيضًا من مبادرة “قطن من أجل الحياة”، الذي تقوم به شركة فيلمار للنسيج، بتمويل مشترك من بنك الإسكندرية لمجموعة Intesa San Paolo Group.

وأضاف مسعد أنه حتي الآن مبادرة القطن الملون في طور انتاج التقاوي وتم التوسع في زراعة 5 افدنة موزعة الموسم الجاري بين الجيزة والبحيرة في منطقة النوبارية مشيرا إلي أن اللونين اللذين تم استنباطها هو القطن الأخضر ودرجات اللون البني .

واكد مسعد أن آخر حصر لمساحة القطن حتي الآن 327 ألف فدان بزيادة 40 % مقارنة بالعام الماضي التي سجلت 237 الف فدان بزيادة 90 الف فدان .

وأضاف مسعد أن مساحة الوجه القبلي حوالي 26129 فدانا تقريبا بزيادة 100% بالمقارنة بالموسم الماضي حيث كانت المساحة تقريبا 13 ألف فدان للوجه القبلي.

وأوضح أنه عموما تعتبر محافظه كفر الشيخ أكبر محافظات الوجه البحري حيث وصلت المساحة بها إلى 99 ألف فدان وتعتبر الفيوم أكبر محافظات الوجه القبلي بمساحه 14 ألف فدان وعموما يعتبر الصنف جيزه 94 أكبر الأصناف المزروعة ووصلت مساحته إلى حوالي 233 ألف فدان والمنزرع في محافظات كفرالشيخ والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء.