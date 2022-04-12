وزارة الزراعة تطرح طماطم طازجة بسعر 10 جنيهات للكيلو (صور)

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال منافذها المتنقلة، كميات من الطماطم الطازجة بسعر ١٠ جنيهات للكيلو، فضلًا عن العديد من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخفض الأسعار، ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الحلقات الوسيطة، لتوفير المنتجات والسلع العذائية بأسعار مخفضة.

وأشار القصير إلى أنه تم توفير كافة منتجات الخضر، والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، وغيرها من السلع الغذائية بجميع منافذ الوزارة ومعارض خير مزارعنا لأهالينا التابعة للوزارة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تتجاوز ٢٠٪، وأنه يتم باستمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات من إنتاج الوزارة ومزارعها، لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن المنافذ المتنقلة، والتي تم التنسيق مع المحافظين لتجوب المناطق النائية والأكثر فقرًا.