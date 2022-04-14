وزارة الزراعة تصدر 10 توصيات لحماية الموالح من الحرارة المرتفعة

كلف الدكتور أحمد حلمي حسين قسم بحوث الموالح بوضع توصيات لمزراعى الموالح للحد من تأثير التذبذات الحرارية على التزهير والعقد فى الموالح، حيث أفاد دكتور وليد أبوبطة باحث بقسم الموالح معهد بحوث البساتين.

يأتي ذلك ضوء توجيهات م وزير الزراعة السيد القصير وتعليمات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد حلمي في تصريحات له تأثير التذبذبات الحرارية على التزهير والعقد فى الموالح حيث نجد هناك فرق واضح بين درجات حرارة الليل والنهار مما يؤدى لتساقط الأزهار وفشل التلقيح والأخصاب والذى يؤثر سلبا على المحصول النهائى للأشجار.

وأضاف أنه فعليه فيجب اتخاذ عدة خطوات للحد من التاثيرات السلبية لهذه التغيرات المناخية ومنها.

الاهتمام بالتسميد المتوازن للأشجار، خاصة الفسفورى وذلك بإضافة حمض الفوسفوريك بانتظام بمعدل 1 لتر للفدان أسبوعيا، وفى الأراضى الطينية التى لا توجد بها شكبات رى يتم إضافته فى برميل سعة 100 لتر وفتح صنبور البرميل على مياه الرى بمعدل مناسب لتاخذ الأشجار.

التسميد البوتاسى بالتبادل مع التسميد الآزوتى.

التسميد بسلفات الماغنسيوم بمعدل 5كجم/ الفدان شهريا.

العناية بالرى بانتظام والحفاظ على نسبة رطوبة مناسبة فى التربة، وفى حالة الأراضى التى تحتفظ بالمياه مثل الأراضى الطفلية يتم تقسيم فترات الرى لتفادى اختناق الجذور.

رش كالسيوم وبورون وموليبدنيوم على الاشجارعند التزهير لتشجيع عقد الثمار.

استخدام مثبت للعقد مرتين عند وصول التزهير 75%، وعند مسح الزهرة.

استخدام الصور المناسبة من الأسمدة لكل مرحلة من مراحل التزهير والعقد.

تلافى التسميد الآزوتى الزائد، وعدم استخدام الأحماض الأمينية بكثرة خلال فترة التزهير والعقد.

ضبط حموضة محلول التسميد فى المزارع التى تروى بالتنقيط.

مراعاة نسبة الأملاح فى المحلول السمادى عند استخدام مياه الآبار فى التسميد

تجنب آثارة التربة حول الجذور أو رش مبيدات حشائش خلال فترة التزهير والعقد.