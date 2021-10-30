اقتصاد وأسواق

وزارة الزراعة تصدر نشرة توصيات لمزارعي بنجر السكر

إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدوياً
الصاوي أحمد 4:20 م, السبت, 30 أكتوبر 21 4:20 م, السبت, 30 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي: في الأراضي القديمة العروة المبكرة (زراعات أغسطس):

1-إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدوياً ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السركسبورى الذي يصيب العروة المبكرة بشدة.

اقرأ أيضا  وزير الزراعة يبحث مع رئيس «العربية للاستثمار والإنماء» زيادة فرص التعاون بين الجانبين

وأكد البيان ان فيما يتعلق بالعروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):

1-إجراء العزقة الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى وإجراء الري بانتظام على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

2- إجراء العزقة الثالثة بعد 20- 25 يوماً من الثانية بحيث يتم الترديم على الجذور ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات في منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

اقرأ أيضا  «المصيلحي» : صومعة ميناء غرب بورسعيد ضمن المشروع القومي لتقليل هادر الأقماح

وأضاف البيان انه فيما يتعلق العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ومنتصف نوفمبر):

1- يتم الخف فيها على نبات واحد قوى بالجورة على أن يسبقه عمليه الخربشة لإزالة الحشائش.

2- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى (45 وحدة ازوت / فدان).

3-إجراء الري باعتدال كل 20-25 يوما مع إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم بجوار النباتات تكبيشا ثم الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

اقرأ أيضا  5 شركات دواجن تتسلم 180 ألف طن ذرة شامية من المزارعين
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية خلال نوفمبر

الصاوي أحمد 4:18 م, السبت, 30 أكتوبر 21

«حديد عز» تعلن تثبيت الأسعار في أعقاب زيادة الغاز

المرسي عزت 3:26 م, السبت, 30 أكتوبر 21

الزراعة تبدأ صرف الأسمدة الشتوية غدا

الصاوي أحمد 3:13 م, السبت, 30 أكتوبر 21

«سلامة الغذاء» تُقر تسهيلات جديدة للإفراج عن الرسائل الواردة

السيد فؤاد 3:01 م, السبت, 30 أكتوبر 21

رئيس القابضة للصوامع: 25 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لصومعة ميناء غرب بورسعيد

أماني العزازي 2:46 م, السبت, 30 أكتوبر 21

«الزراعة» : «بحوث الصحراء» ينظم يوما حقليا في شمال سيناء لاستعراض أصناف محاصيل الأعلاف

الصاوي أحمد 2:32 م, السبت, 30 أكتوبر 21