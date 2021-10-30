وزارة الزراعة تصدر نشرة توصيات لمزارعي بنجر السكر

إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدوياً

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي: في الأراضي القديمة العروة المبكرة (زراعات أغسطس):

1-إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدوياً ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السركسبورى الذي يصيب العروة المبكرة بشدة.

وأكد البيان ان فيما يتعلق بالعروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):

1-إجراء العزقة الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى وإجراء الري بانتظام على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

2- إجراء العزقة الثالثة بعد 20- 25 يوماً من الثانية بحيث يتم الترديم على الجذور ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات في منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

وأضاف البيان انه فيما يتعلق العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ومنتصف نوفمبر):

1- يتم الخف فيها على نبات واحد قوى بالجورة على أن يسبقه عمليه الخربشة لإزالة الحشائش.

2- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى (45 وحدة ازوت / فدان).

3-إجراء الري باعتدال كل 20-25 يوما مع إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم بجوار النباتات تكبيشا ثم الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.