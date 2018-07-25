وزارة الزراعة تصدر تنبيهات لمزارعي القطن خلال فترات الحر

الصاوي أحمدأكد المهندس محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤن المديريات بوزارة الزراعة أنه تم التنبيه على ضرورة إحكام الرى وتقريب فتراته، وعدم التعطيش، وتجنب الرى وقت الظهيرة للمحاصيل المختلفة، خاصة القطن وذلك لتجنب التأثيرات الضارة للمناخ السيء على المحاصيل.وأوضح "يوسف" لـ"المال" أنه تم الانتهاء

الصاوي أحمد

أكد المهندس محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤن المديريات بوزارة الزراعة أنه تم التنبيه على ضرورة إحكام الرى وتقريب فتراته، وعدم التعطيش، وتجنب الرى وقت الظهيرة للمحاصيل المختلفة، خاصة القطن وذلك لتجنب التأثيرات الضارة للمناخ السيء على المحاصيل.

وأوضح “يوسف” لـ”المال” أنه تم الانتهاء من الرش الوقائي الأول للقطن على مستوى الجمهورية، وجارٍ الاستعداد للرش الوقائى الثانى، مشيرا إلى توافر المبيدات في الجميعات المختلفة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للقيام لجنة بالمرور على بعض زرعات القطن بمركز أبوتيج وزيارة الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النخيلة بمركز أبوتيج ولقاء المزارعين بالقرية لحل مشاكلهم على أرض الواقع‏.

وأبدى حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، سعادته بمستوى القطن المصري هذا العام، واتساع رقعة الزراعة قائلا: “إن أجمل ما يسعد الفلاحين في عيد الفلاح القادم سبتمبر المقبل إحساسه ببداية انتعاش القطن المصري بعد تناقص زراعته منذ 2011، حيث زرع الفلاحين أكثر من 336 ألف فدان بالقطن طويل التيلة هذا العام بزيادة 116 ألف فدان عن العام الماضي الذي شهد زراعة، 220 ألف فدان”.

وأضاف “نقيب الفلاحين” لـ”المال” أن زيادة مساحات الأراضي المزروعة بالذهب الأبيض في 2018-2019 تؤدي حتما لزيادة الصادرات المصرية من القطن، وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي مما ينبئ بعودة قويه لزراعة القطن.

وأوضح نقيب الفلاحين أن هذه الانتعاشة لها أسبابها منها تشجيع الفلاحين على زراعة القطن بتوفير التقاوي هذا العام، حيث وفرة وزارة الزراعة تقاوى تكفي لزراعة 500 ألف فدان ثانيا تحديد سعر ضمان لقنطار القطن، حيث وضعت الوزارة سعر ضمان لقطن وجه بحري 2700 جنيه و2500 لقطن الوجه القبلي، كما أدى تقليل مساحات زراعة الأرز لزراعة البديل عنه وهو القطن.