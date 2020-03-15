وزارة الزراعة تشارك في تعقيم جامعة طنطا

قام الدكتور علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية بالتنسيق مع جامعة طنطا بتنفيذ حملة رش وتطهير اليوم لكلية الهندسة جامعة طنطا بمشاركة فريق من العاملين بوزارة الزراعة يتكون من 10 أفراد.

وأشار عبد الجواد إلى أنه تم القيام بعمليات التطهير الجماعي للأسطح داخل المدرجات ومعامل الدراسة دون وضع أي حواجز أو قيود على هذا الأمر، باعتباره مهمة قومية، على أن تستمر فرق العمل في عملية التطهير على أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوفير المواد الخام اللازمة للرش.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة في الغربية حالة الطوارئ عن طريق عمل غرفة عمليات على مدار اليوم.

مشددا على عدم إقامة أي تجمعات عن طريق الندوات المكبرة والدورات التدريبية لأعداد كبيرة من الأشخاص حرصاً علي السلامة العامة، ويكتفي بنشر التوعيات عن طريق الوسائل الإعلامية وحل المشكلات الصادرة عن طريق الشكاوى الصادرة لإدارة خدمة المواطنين في حينه، وعمل لجان متابعة يومية لحل أي مشاكل.