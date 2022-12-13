وزارة الزراعة: تسجيل 148 سماد معدنيا

وافقت لجنة المخصبات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في جلستها 26 المنعقدة 11 ديسمبر الجاري على تسجيل 148 سماد معدني برئاسة الدكتور سامي السعدني .

وتشرف لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيل المنتجات الجديدة وهذة اللجنة تنعقد بشكل دوري في مقر معهد الأراضي ، والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومن اشهر أنواع الاسمدة المعدنية في الأنواع الأحادية مثل البوتاسيوم والنيتروجين والاسمدة المركبة مثل نترات الصوديوم ونترات الكالسيوم وغيرها .

ويذكر أن وزارة تسعى لإستبدال المبيدات أو المخصبات الخطرة على الصحة وعلى البيئة الزراعية بشكل عام ،مشيرا إلى أن هناك الكثير من المبيدات الأخرى يتم النظر فيها.

وللاسمدة المعدنية اهمية كبري في اعادة تجديد وتنشيط الارض ومدها بالعناصر الهامة التي يحتاجها النبات طبقا للمرحلة العمرية .

من جانبه، أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمى للشرق الأوسط فى مجموعة “ذا جيت إنترناشونال” أن وزارة الزراعة تسعى لزيادة انتاجية المبيدات والمخصبات المنتجة في مصر لتقليص الأستيراد .

ولفت إلي ان التوسع في الأصناف الجديدة يساهم ايضا في ضبط تداول سوق المبيدات تماشيا مع المعايير العالمية وحظر تداول المبيدات الضارة وتوفير بدائل اكثر ملائمة مع البيئة الزراعية.

وأشار إلى أن تسجيل أى مبيد فى وزارة الزراعة يتطلب شهادات من جهات عالمية مثل وزارة البيئة الأمريكية وغيرها قبل البدء فى الإجراءات التي تشمل تحليل العينات في معامل معهد الأغذية .

وأفاد أبو جبل أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تبنت إستراتيجية للتوسع فى التصنيع المحلى للمبيدات وهو اتجاه جديد يتم تنفيذه حاليا وخلال العام الحالى عبر زيادة إنتاجية مصر من المبيدات من خلال السماح بتسجيل كميات كبيرة من خامات المبيدات لصالح الشركات العاملة فى مصر، لافتا إلى أن هذه الخامات تمثل المواد الأولية للمبيدات الجاهزة أو المعلبة.

ونوه أبو جبل أن هذه الخامات تتطلب إستيراد المادة الفعالة فقط من الخارج، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المبيدات والمخصبات قفز من 10 % فقط قبل 8 سنوات إلى %35 حاليا فى مصر.

يذكر أن وزارة الزراعة لديها 12 ألف نوع مسجل من الأسمدة المتداولة فى السوق المحلية.

وطبقا لوزارة الزراعة يبلغ إجمالى ما يتم استيراده من المبيدات والمخصبات سنويا 10 آلاف طن وهى نسبة متدنية عالميا وليس لها تأثيرات ضارة على الإطلاق.

ومن الجدير بالذكرأن مصر يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى من المبيدات والمخصبات ومنظمات النمو الزراعية المتداولة خاصة مع توافر المواد الأساسية مثل المواد الكيماوية، كما أن أبرز الدول التى تستورد منها مصر المبيدات والمخصبات هى الصين وإسبانيا وألمانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا والأردن والسعودية .