وزارة الزراعة تستكمل تحصين الماشية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة الزراعة في تقرير لها أنها تستكمل تحصين الماشية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعي .

وأضافت الوزارة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تلقيا تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي الأعداد المحصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة والتي بدأت 4 أكتوبر الجاري بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 331 ألفا و135 رأس أغنام و 70 ألفا و919 رأس ماعز حتى 15 أكتوبر الجاري.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.