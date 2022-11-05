وزارة الزراعة تتابع حالة المحاصيل الزراعية بالإسكندرية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بقطاع الإرشاد الزراعي، تفقد حالة المحاصيل الزراعية، والمزارع، تتفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن مهندسي الغدارة تفقدوا مقرا وبعضا من زمام إدارة خورشيد الزراعية بمحافظة الإسكندرية للمتابعة الميدانية على الزراعات.

وأضاف أنه تم تسجيل المشاهدات، واعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، بحدائق الفاكهة التي تم المرور عليها، وإرشاد المزارعين إلى اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، لزيادة الإنتاجية.

وأوضح أنه تم التنبيه على أنه بعد الانتهاء من جمع المحصول، يتم إزاله الأفرع الجافة والمصابة والمتشابكة مع فتح قلب الشجرة، كذلك أهمية إضافة السماد العضوى المتحلل جيداً بمعدل 10م٢/الفدان مع التقليب بالتربة ثم الري، و200 كجم سوبر أحادي للفدان المثمر و 150 كجم للغير مثمر، والري لمدة تتراوح بين من 25:20 يوم.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه تم التأكيد على أنه في حالة وجود إصابة بذباب الفاكهة فى الحدائق التى لم يتم الانتهاء من جمع المحصول تتم المكافحة من خلال الرش الجزئي وذلك على الجزع الرئيسي للشجرة ومنطقة التفريع حيث يتم رش صف وترك صفين أو رش صف وترك صف فى حالة الإصابة الشديدة وذلك برش مبيد موصى به مع جاذب غذائي ومن خلال الرشاشة الظهرية.