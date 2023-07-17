وزارة الزراعة تتابع أصولها في محافظة البحيرة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة المستمرة والوقوف على الطبيعة، والتأكد من قيامها بدورها على الوجه الأكمل، وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب.

وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، مزرعتي البوصيلي، وأدفينا بمركزي رشيد وأدكو؛ حيث يبلغ إجمالي مساحة مزرعه البصيلي حوالي 255 فدانا، فضلا عن المعمل المركزي للمناخ والبالغ مساحته 100 فدان، كما تبلغ مساحة مزرعه ادفينا حوالي 400 فدان.

وأكد صالح أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة باستمرار تلك الجولات والوقوف على الطبيعة على أداء الجهات التابعة للوزارة والتأكد على قيامها بأداء أعمالها بانتظام، والالتزام في العمل، والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد مادي يتناسب مع مقوماتها وإمكانياتها، مشيرًا إلى أن تلك الجولات مستمرة في جميع المواقع علي مستوى الجمهورية للوصول الي الاستغلال الامثل للأصول وتحقيق العائد المادي العادل.