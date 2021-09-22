اقتصاد وأسواق

وزارة الزراعة تبدأ جلسات نقاشية لبحث مد مظلة التأمين على باقي القطاعات

وبدأت وزارة الزراعة خلال الأسبوع الماضي - طبقا لمصادر مطلعة - عقد أولي جلسات العمل الخاصة بالمبادرة
الصاوي أحمد 12:01 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 12:01 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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علمت “المال” أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة لتوسيع مظلة التأمين علي القطاع بالكامل وتشمل التأمين علي المشروع (العين ) ومالك المشروع وذلك للاستفادة من منتجات التأمين والرعاية الاجتماعية المتوفرة في السوق بدعم وتوجيهات من رئاسة الجمهورية ولحماية القطاع من الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها سواء من هزات السوق أو من الأخطار المناخية وغيرها.


وبدأت وزارة الزراعة خلال الأسبوع الماضي – طبقا لمصادر مطلعة – عقد أولي جلسات العمل الخاصة بالمبادرة برعاية السيد القصير وزير الزراعة والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وشركة إى فاينانس والبنك الزراعي والبنك الأهلي وشركة مصر للتأمين.

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وأكدت مصادر في وزارة الزراعة لـ”المال”، أن المبادرة تشمل مد مظلة التأمين لأنشطة جديدة مثل قطاع الثروة السمكية والصيد والدواجن والإنتاج الحيواني والحاصلات الزراعية.


وأضافت “المصادر ” أنه يتم حاليا دراسة الملف بالكامل وصياغة البنود الحاكمة للخطة تمهيدا للتفعيل خلال الفترة المقبلة التي ستكون في غضون الشهور الـ 3 المقبلة.


وأضافت المصادر، أن قواعد التأمين المقترحة تشمل سداد المشترك رسوم سنويا تحدد بناء علي قيمة المشروع وتتراوح بين 1.5 إلي 3% من قيمة المشروع المراد التأمين عليه، كما يتم تعويض المستفيد عن مخاطر الحريق أو السرقة أو النفوق أو الموارث الطبيعية وغيرها وتتراوح قيمة التامين من 70% إلى 100% من المشروع المؤمن عليه حسب المشروع ونوعه وهل سبق له الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أم لا.

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وقال الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الطب البيطري في تصريحات سابقة له، إنه تم التأمين علي 30% من رؤووس الماشية في مصر بقيمة مليون و100 ألف رأس حيوان منذ 2017 حيث تبلغ نسبة التأمين 1.5% من قيمة الحيوان المحلي و3% من المستورد سنويا ، حيث يتم فحص الحيوان قبل التأمين عليه وتحصينه ضد الأمراض مع توفير الرعاية البيطرية من خلال صندوق العلاج البيطري الاقتصادي، إذا حدث نفوق للحيوان المؤمن عليه يتم تعويض المربي.

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وطبقا لخطة التأمين علي الماشية يقوم البنك بمنح تسهيلات انتمائية لعملائه المقترضين بغرض شراء وتربية رؤوس الماشية من مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة، ومنها إعادة إحياء مشروع البتلو بهدف تنمية الثروة الحيوانية.

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بقلم الصاوي أحمد

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