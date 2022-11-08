وزارة الزراعة تبحث النهوض بإنتاجية الألبان

ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة دورة تدريبية بعنوان الاتجاهات الحديثة في مزارع الأبقار الحلابة في الفترة من 13 نوفمبر 2022 إلى 17 نوفمبر 2022 .

وفي هذا الصدد قال الأستاذ الدكتور علاء الطحان مدير معهد الانتاج الحيواني إن هذه الدورة ستناقش عدة موضوعات وهي الأسس الفنية والتطبيقية لاختيار حيوان اللبن وتنشئة العجول من الولادة حتي الفطام والرعاية الغذائية للأبقار الحلابة باستخدام برامج الحاسب الآلي ومناقشة طرق العناية بصحة الضرع.

وأكد الطحان لأن الدورة طرق الحلب وكيفية إنتاج لبن نظيف واختيار مقاييس كفاءة إدارة مزارع الألبان وطرق الانتخاب والتحسين الوراثي وإدارة قطيع ماشية اللبن باستخدام الحاسب الآلي واستخدام الأساليب الحديثة في تناسل الابقار والمشاكل التناسلية في الابقار وكيفية التغلب عليها واستثمار مخلفات مزارع الألبان .