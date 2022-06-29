وزارة الزراعة تبتكر طرقا بديلة لتقليل تكلفة الإنتاج

ابتكر معهد بحوث أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة طرق بديلة وآمنة لتقليل تكاليف مدخلات الإنتاج وفي سياق متصل افتتح الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعيةصوبة لإنتاج نبات الميكورهيزا وبحضور الدكتورة سحر الباز رئيس قسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض والدكتورة سوزان عيد المشرفة علي صوبة الميكورهيزا.



وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الزراعة السيد القصير و الدكتور محمد سليمان – رئيس المركز بتوفير طرق بديلة وأمنة لتقليل تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى قام اليوم الدكتور أشرف السعيد خليل – مدير معهد بحوث أمراض النباتات بإفتتاح صوبة لإنتاج الميكورهيزا وتعتبر هذه الصوبة إحدى صوب قسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض بمعهد بحوث امراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية.

وأضاف البيان أن كلمة ميكوريزا ترجع الى اللغة اليونانية و كلمة Mycorrhiza تتكون من شقين هما Myco تعني فطريات و Rhiza وتعني جذور أي ( فطريات الجذور).

كما أفاد خليل بأنه توجد فوائد كثيرة من إستخدام وإضافة الميكورهيزا للنبات مثل:-



أولاً: تقليل الاعتماد على استخدام الأسمدة بكميات كبيرة حيث تعمل على توفير جزء كبير من العناصر الغذائية اللازمة لتغذية النبات مما يؤدي إلى تقليل تكاليف تكاليف الإنتاج الزراعي وخفض معدلات التلوث البيئي ومعدنة التربة.



ثانياً: التأثيرات الإيجابية على زيادة نموالنبات من خلال تحسين أداء المجموع الجذري بتشجيع تكوين الشعيرات الجذرية وزيادة مسطح المجموع الجذري وتجميع حبيبات التربة في منطقة الجذور بافراز مادة الجلومالين والتى بدورها تعمل على زيادة امتصاص العناصرالغذائية خاصة الفسفور والزنك والحديد والماء وزيادة مقاومة العائل للإجهاد المائي Water stress وزيادة معدل التهوية حول الجذور وتحسين نمو المجموع الخضري.



ثالثاً: تحسين إنتاجية العائل النباتي من خلال التبكير في المحصول وزيادة كمية المحصول النهائي وتحسين نوعية المحصول عن طريق زيادة محتوى الثمار من العناصر الغذائية وبالتالى زيادة القيمة الغذائية منها وتقليل تراكم الملوثات الكيماوية بالنباتات والثمار مما يؤدي إلى الحصول على غذاء ذو جودة عالية وآمن صحياً.



رابعا : حماية النبات من المسببات المرضية الموجودة بالتربة وذلك بزيادة مناعتها ضد الإصابة بالأمراض وزيادة قدرتها على تحمل الإصابة عند حدوثها.



كما أشار خليل إلى أن المحاصيل التى نجح إستخدام الميكورهيزا بها هى:-



1- أنواع الخضر مثل الطماطم والبطاطس والفلفل والبصل.



2- المحاصيل النجيليه مثل القمح.



3- البقوليات مثل الترمس والحمص والفول وفول الصويا.



4- النباتات الطبية والعطرية مثل النعناع والكاموميل والتى أعطت كفائه عاليه فى زيادة الماده الفعاله للزيوت الطياره.

كما صرح الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات أن المعهد على أتم الإستعداد للتعاون مع المزارعين أو الشركات أو المراكز والمعاهد البحثية وجامعات مصر المختلفة فى انتاج عزلات نقيه ومعرفه بالطرق الحديثه من الميكورهيزا لإستخدامها على نطاق واسع فى اراضى الزراعات العضويه لتقليل استخدام المبيدات والعناصر المعدنيه وتحسين خصائص الانتاج لزيادة فرص التصدير .



كما أن المعهد على أتم الاستعداد لعقد دورات تدريبية داخل المعهد وخارجة فى محطات البحوث المختلفة ومديريات الزراعة) لتدريب الباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على طرق انتاج وتعريف الميكور هيزا