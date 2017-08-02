وزارة الري: فيضان العام الحالي فى المتوسط ويجب الترشيد

المال- خاص: استعراضت لجنة متابعة إيراد النهر والموارد المائية برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى وبحضور قيادات الوزارة، الموقف المائى وفيضان النيل والاستعدادات التى تقوم بها قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة لإدارة المياه وتوزيعها بشكل يضمن أفضل استغلال لها.وقد تم استعراض

المال- خاص:



استعراضت لجنة متابعة إيراد النهر والموارد المائية برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى وبحضور قيادات الوزارة، الموقف المائى وفيضان النيل والاستعدادات التى تقوم بها قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة لإدارة المياه وتوزيعها بشكل يضمن أفضل استغلال لها.

وقد تم استعراض الموقف المائى للعام الحالى 2016-2017، حيث تمت إدارة المياه بكفاءة عالية وساهم برنامج الترشيد فى وصول المياه إلى كل المنتفعين بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب، إضافة إلى الاستفادة من موسم الأمطار والسيول فى ترشيد كمية المياه المستخدمة واستغلالها فى موسم أقصى الاحتياجات لمواجهة زراعة الأرز.

ومن جانب آخر تم عرض التوقعات الحالية التى تشير إلى أن الفيضان سوف يكون حول المتوسط وإن كان من السابق لأوانه وضع توقع حاسم ودقيق لكميات المياه، بحسب بيان اصدرته وزارة الري منذ قليل.

وتم استعراض جهود الوزارة فى عمليات رصد الأمطار استعداداً لموسم السيول القادم ، وأثر ذلك فى درء مخاطر السيول وتحقيق الاستفادة من مياهها ، حيث تمت الإشارة إلى تركيب 15 محطة رصد للأمطار وجارى الإعداد لتركيب 15 محطة أخرى، إضافة إلى أعمال تطوير شبكات الرى وتنفيذ الخطة العاجلة وعمليات التأهيل والتوريدات لمحطات الطلمبات بتمويل من الوزارة . علاوة على الأعمال التى تمت بتمويل من صندوق تحيا مصر مثل أعمال تطوير شبكات الصرف من تطهير وتجريف ، وأعمال حماية الشواطئ من بناء أرصفة وحواجز أمواج ، وأيضا دعم محطات الطلمبات فى منطقة غرب الدلتا بمحطات طوارئ لمواجهة التغيرات المناخية.



وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد (20) عمل صناعى من سدود وبحيرات لمواجهة السيول فى البحر الأحمر و(16) عمل صناعى فى جنوب.

وقدرت تكاليف أعمال الحماية من أخطار السيول من سدود وبحيرات والجارى تنفيذها بحوالى مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى يونيه 2018.

جدير بالذكر، أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات استعداداً لموسم السيول تتمثل فى تأهيل مراكز الطوارئ والمعدات، وتنفيذ سيناريوهات إدارة الأزمة وتطهير مخرات السيول وإزالة الاطماءات بالسدود لتكون جاهزة لاستقبال السيول.