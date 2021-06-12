وزارة الري تواصل ضرباتها للمتعدين علي النيل

واصلت أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ الجولة الـ 17 للإزالات بهدف القضاء علي كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن المجهودات الكبيرة التى قامت بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة تمكنت من ردع العديد من المخالفين ، وتنفيذ 385 قرار إزالة خلال أسبوع فقط في محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – البحيرة – الدقهلية – بني سويف – المنيا – أسيوط – دمياط- قنا – الأقصر ) ، ليصل بذلك إجمالى أعداد الإزالات التى تم تنفيذها في الموجة الـ 17 الى إزالة 5107 تعدى على مساحة 917 ألف متر مربع تقريباً (219 فدانا).

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والتحويل الفوري للمخالفين للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى “نيل بلا تعديات” ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات ، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعدي أياً يكن حجمه أو مرتكبه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه ولتحقيق الردع الفوري للمخالفين ولحماية مجرى نهر النيل ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة علي المجاري المائية .



فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتحويل 43 قرار إزالة خلال الأسبوع الجاري ليصل إجمالي القرارات المحولة للنيابات العسكرية إلى7667 قرارا.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ5-1- 2015 تحت رعايه رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة 62819 حالة تعد حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مبان سكنية واعمال ردم وتلوث وخلافه.