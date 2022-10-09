وزارة الري تنفذ شبكات صرف مغطى في زمام 6 ملايين فدان

تلقى دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض موقف مشروعات الهيئة في مجال تجديد شبكات الصرف المغطي وإنشاء وتطهير المصارف العامة المكشوفة.

وأوضح التقرير الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان بالوجه القبلي).. وذلك من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (4.60 مليون فدان بالوجه البحري و 1.80 مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

كما أوضح التقرير الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام قدره 800 ألف فدان.

وزارة الري تنتهي من توسيع مصارف عامة

قامت الوزارة بإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام قدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الانتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريباً، من أصل 8.50 مليون فدان.

تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح.

إزالة العوائق الخرسانية

وصرح سويلم أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية.

وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى انتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وأضاف أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي.

بالإضافة إلى صيانتها بإستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف.

وتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام ، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش.

لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

عملية إنشاء شبكات الصرف المغطى

يذكر أن إجمالى أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف بالإضافة لعدد (157) محطة رفع ، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميترى) لقياس مناسيب المياه لعدد 51 موقعا على المصارف، وقياس نوعية المياه لعدد 2 موقع (مصرف الرهاوى – محطة تروجه).

ويتبع الهيئة عدد (7) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا – زفتى – دمنهور – طنطا – بنى سويف – أسيوط – قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .

كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة في مجال تقنيات الصرف، وإرشاد الصرف وغيرها.