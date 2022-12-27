وزارة الري تنشئ وحدة تقييم ومتابعة أعمال تأهيل الترع

قرر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم انشاء وحدة تقييم ومتابعة أعمال تأهيل الترع تكون تابعة للادارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والاداري حاليا، وتنقل تبعيتها الى الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة فور تفعيلها .

ونص القرار رقم 369 لسنة 2022 على أن تكون مهام الوحدة التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع، ومراجعة مستندات طرح كل عملية من عمليات التأهيل والتأكد من تطبيق الاشتراطات والخطوط الارشادية الواردة بالدليل الارشادي لتأهيل الترع.

كما تكون مهام الوحدة مراجعة العقود التي سيتم من خلالها التعاقد على عمليات التأهيل للتأكد من مطابقتها للنموذج الموحد في هذا الخصوص، بالاضافة الى متابعة طرح عمليات التأهيل واجراءات اختيار الاستشاري الذي سيتولى الاشراف على التنفيذ طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون.

كما تقوم الوحدة بالقيام بالمرور الدوري على أعمال التأهيل بالادارات العامة المختلفة بالمحافظات لتقييم الأعمال وتوجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال، وايقاف الاعمال حال ما اذا تطلب الامر ذلك، وذلك طبقا للقواعد والقوانين وبنود التعاقد، بالاضافة استمرار مهام الوحدة في متابعة أعمال تأهيل الترع حتى مرحلة الاستلام النهائي.

ونصت المادة الثانية من القرار على ندب المهندس هاني الصباحي يوسف السيد مدير أعمال أول بالمستوى الاول ( ب ) بالادارة العامة لمشروعات صرف وسط الدلتا بطنطا بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس محمد موانئ مدير اعمال ثان بالمستوى الثاني ( أ ) بالادارة العامة لمشروعات تطوير الري بغرب الدلتا بمصلحة الري، والمهندس أحمد علي مدير أعمال ثان بالمستوى الثاني ( ب ) بالادارة العامة للموارد المائية والبري بشرق قنا بمصلحة الري، والمهندس عثمان عصمت مساعد مدير أعمال أول بالمستوى الثاني (ب ) بالادارة العامة لري قناطر الدلتا بمصلحة الري والمنتدب للعمل بالادارة العامة للأملاك بذات الجهة.

كما أصدر وزير الموارد المائية والري اعتبارا من أول يناير المقبل أن يقوم المهندي وليد محمد حقيقي مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل ( تكراري ) بالمستوى الوظيفي” مدبر عام ” بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل رئيس الادارة المركزية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بقطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بديوان عام الوزارة بعمل رئيس قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة.