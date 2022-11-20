وزارة الري تنتهي من تنفيذ 1400 منشأ بهدف الحماية من أخطار السيول

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة والتي تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات إستباقية.

وأكد وزير الموارد المائية أنه تم الإنتهاء من 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات، والتى وفرت الحماية للمواطنين من موسم السيول والأمطار وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء.

بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى، وتشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول.

وذلك عقب عقد دكتور سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة موقف جاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وتم خلاله عرض سُبل الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف خلال الموسم الحالي ، وجاهزية منشآت الحماية من اخطار السيول وتطهير مخرات السيول.

وحضر الاجتماع المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية.

بجانب حضور المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والدكتور أحمد مدحت مدير عام المكتب الفني للسيد الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة رفع درجة الجاهزية بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا والتوسع في المياه الجوفية بالمحافظات لضمان المتابعة المستمرة لشبكة الترع والمصارف والحفاظ على المناسيب الآمنة بها.

وضمان جاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ ، وجاهزية منشآت الحماية من السيول ومتابعة تطهير مخرات السيول.

تفاصيل الإجراءات الموسمية

تتمثل الإجراءات الموسمية فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها.

وذلك نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها.

الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وأضاف وزير الري، أن وزارة الموارد المائية والري لديها مركز للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام.

وتابع أنه يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية.

بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.