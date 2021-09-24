استثمار

وزارة الري تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2636 كيلومترًا

عبد العاطى: الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها
مدحت إسماعيل 7:24 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 7:24 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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واصلت اجهزة وزارة الري العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث.

وصرح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بأن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها.

وأوضح “عبد العاطى” أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر ، وأنه تم حتى الآن تأهيل ترع باطوال تصل الى 9109 كيلومترات ، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 6236 كيلومتر.

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وقد تم حتى تاريخه طرح 15 عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الإسكندرية – الفيوم – أسيوط) بإجمالي 577 مسقى بأطوال 466 كيلومترا، وتم نهو التنفيذ في 22 كيلومترًا، وجار التنفيذ في باقى الأطوال.

كما أنه تم تحقيق التحول لنظم الرى الحديث فى زمام 489 الف فدان ، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

كما تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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