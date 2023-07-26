وزارة الري تقوم بتنفيذ مشروعات صرف مغطى بقيمة 40 مليون جنيه

قام عدد من الهيئات التابعة لوزارة الري بترسية عدد من المشروعات أهمها مشروعات الصرف المغطى بقيمة تصل إلى قرابة 40 مليون جنيه.

وحسب مصادر مطلعة، فقد فازت شركة أبناء شوقي السيد محمد بمشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة الجوسق الشرقي الثانية (ب) زمام 1589 فدان، بقيمة تصل 15.9 مليون جنيه.

وفازت الشركة بالمشروع بعد منافسة مع شركة طارق الحمادي إسماعيل والتي تقدمت بعرض قدره 16.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة إيمان ابراهيم يوسف والتي تقدمت للمشروع بقيمة تصل الى 17.5 مليون جنيه.

وكان قد تم طرح المشروع من قبل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف – شرق الدلتا الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية، وذلك خلال ابريل الماضي.

فيما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف – مصر العليا الإدارة العامة لصرف شمال قنا بترسية مشروع احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة العسيرات (ب) زمام 1647 فدان وذلك عبر شركة وليد أبو الدهب بقيمة 13.4 مليون جنيه.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف – وسط الدلتا الإدارة العامة لمشروعات صرف وسط الدلتا بترسية عمليه/ إحلال وتجديد كبارى بهندستى شرق وغرب سيدى سالم ك 20.75 على مصرف نمرة ( 8) الاسفل وك صفر وك 2.800 على مصرف ابو هيكل حمولة 30 طن مناقصه عامه، وذلك عبر الشركة المصرية للانشاءات، وذلك بقيمة تصل الى 12.5 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع شركة محمد عبداللاه، والجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية قد أشار خلال ابريل الماضي، أن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف ، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً ، كما يتبع الهيئة عدد (157) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة .

وفى مجال الصرف المغطى أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة إنتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 مليون فدان من أصل 6.4 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة ، كما تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.3 مليون فدان والتى إنتهى عمرها الافتراضي.