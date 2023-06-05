وزارة الري تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظات بتكلفة 68 مليون جنيه

قامت وزارة الري والموارد المائية، عبر إداراتها المختلفة، بترسية عددا من المشروعات معظمها صيانات سنوية، وذلك بالعديد من المحافظات، وذلك بتكلفة تصل الى نحو 68 مليون جنيه.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم ترسية عملية تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الترع بهندستي ري ( بلطيم – الزهراء ) للعامين (2022/2023-2023/2024) بمحافظة كفر الشيخ وذلك عبر شركة التحرير للمقاولات بتكلفة تصل الى 4.2 مليون جنيه.

كما تم ترسية عملية تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الترع بهندستي ري ( بيلا – الحامول) للعام المالي (2022/2023-2023/2024) وذلك عبر شركة التحرير للمقاولات العامة، وذلك بتكلفة تصل الى نحو 5.3 مليون جنيه.

كما فازت شركة التحرير للمقاولات العامة بعملية تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الترع بهندستي ري ( سيدي غازي – المنصور) للعام المالي (2022/2023-2023/2024) وذلك بتكلفة 2.3 مليون جنيه.

كما فازت شركة يثرب للمقاولات بعقد عملية صيانة وتدعيم قنطرة التخفيف علي مصرف ديروط ك 59.4 بر ايمن علي ترعة الابراهيمية زمام ري شرق المنيا، وذلك بتكلفة تصل الى 11.7 مليون جنيه، والتي تتبع الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة.

فيما فازت شركة محمد الشربينى شطا الشربيني بعملية ازالة الحشائش يدويا من ترعة السلام المسافة من الفم حتى محطة السلام 1 حتى محطة السلام 2 للاعوام 2022-2023-2024 ، وذلك بتكلفة تصل الى نحو 245 ألف جنيه.

كما فازت نفس الشركة بعملية ازالة الحشائش يدويا من ترعة السلام المسافة من خلف محطة السلام 1 حتى محطة السلام 2 للاعوام 2022-2023-2024 بتكلفة 558 ألف جنيه.

كما قامت الهيئة العامة لمشروعات الصرف، بترسية عملية تعديل مجمعات بمنطقة ببلاو ونزلة فرج المتقاطعة مع محور ديروط العلوى زمام 650 فدان – محافظة أسيوط، على شركة وليد عبدالعال حسن ابو الدهب بتكلفة 2.9 مليون جنيه.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالقليوبية بترسية مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي لمنطقة الولجا (ب) بزمام قدره 1800 فدان على شركة شركة ابناء شوقى السيد محمد بتكلفة 13.5 مليون جنيه.

كما قامت الادارة العامة لصرف جنوب الجيزة بترسية غملية صيانة وتطهير مصارف هندسات جنوب الجيزة ( حلوان – الصف – إطفيح ) للعام المالي 2023 – 2024 / 2024 – 2025 على شركة التحرير للمقاولات العامة بتكلفة تصل الى 4.4 مليون جنيه.

كما فازت الشركة المحمدية للمقاولات بعملية عمل أسوار على المجاري المائية التي تم تأهيلها داخل الكتل السكنية وذلك بخطة الإدارة العامة لري المنوفية، وذلك بتكلفة تصل الى 18.4 مليون جنيه.

وقامت الإدارة العامة لرى غرب المنيا بترسية عملية التطهيرات ونزع الحشائش للترع بهندسة ري منشأة الدهب على شركة محمود محمد علي ابراهيم حسن وذلك بتكلفة تصل الى 854 ألف جنيه، فيما فازت شركة محمد على أبراهيم بعملية التطهيرات ونزع الحشائش للترع بهندسة ري شرق طرفا بالمنيا ايضا بتكلفة تصل الى 917 ألف جنيه.

كما فازت شركة محمود محمد علي ابراهيم حسن بعملية التطهيرات ونزع الحشائش للترع بهندسة ري منشأة الدهب بتكلفة تصل الى 854 ألف جنيه.

وفازت شركة محمد حمدى خميس التطهيرات ونزع الحشائش للترع بهندسة ري غرب مغاغة وترعة سري باشا فى المسافة من 83.00 حتي النهاية بتكلفة تصل الى 1.1 مليون جنيه.