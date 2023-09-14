وزارة الري تعتزم إجراء إعادة تأهيل قناطر إدفينا

طرحت وزارة الموارد المائية والري، عملية الدراسة الاستشارية لتأهيل قناطر وهويس إدفينا والواقعة في نطاق محافظة البحيرة.

وذكرت وزارة الري والموارد المائية أن العملية تخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2018، والتي تنظم عقود الجهات الحكومية.

ومن المقرر عقد جلسة فض المظاريف الفنية والمالية بين الشركات أول أكتوبر المقبل.

وأشارت المناقصة إلى أنه تم ادراج العملية بخطة الادارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى للعام المالي 2023 – 2024، وذلك تحت اشراف الادارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى.

وأشارت إلى أنه نظرا لاهمية قناطر إدفينا وما تلاحظ خلال الفترة الأخيرة بوجود بعض المشكلات والملاحظات على قناطر ادفينا، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر من ظهور نشع، لذا سيتم تقييم المنشأ الحالي ووضع حلول يمكن من خلالها التغلب على المشاكل بالمنشأ وحتى يتحقق ذلك فان الادارة بحاجة للاستعانة باحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم الدعم الفني لتقييم أو إعادة تأهيله للمحافظة على قيامه بأداء وظيفته بصورة آمنه ومقبولة أطول فترة ممكنة.

وتقع قنطرة ادفينا على نهر النيل بفرع رشيد بالكيلو 210 ألف، وبدأ انشائها عام 1948 وتم الانتهاء منها 1951، وفي عام 1991 نتيجة ظهور شروخ بسقف القنطرة نتيجة لمرور الأحمال الثقيلة تم غلق كوبري القنظرة أمام الحمولات الثقيلة، كما تم تدعيم سقف القنطرة في عام 1993 بانشاء سقف جديد فوق كمرات خرسانية مسلحة مرتكزة على يغال القنطرة وتم صب مشابة خلفية للقنطرة عام 2004.

كما تم عمل عمليات صيانة للقنطرة عام 1991 ، و1992 و 1994 و 1998 و 2004 و 2008 و 2017 من اصلاح للبوابات والجنازير وتجديد المشاية وتدعيم قواصل الكوبري.

كما أن اقص تصرف يمر من القنطرة في حالة فتح جميع البوابات 250 مليون متر مكعب يوميا، واقصى فرق توازن 2.80 متر، واقصى منسوب تصميمي للخلف في حالة الفيضان 3.6 متر، واقصى منسوب تصميمي للخلف هو منسوب سطح البحر.

وتتكون القنطرة من 46 فتحة، وعرض كل منها 8 متر، وكوبري القنطرة يتكون من حلية عقود خرسانية للفتحات تم تدعيمها عام 1993 بسقف من بلاطة خرسانية أعلى الكمرات وسقف خرسانة مسلحة.

كما أن الهويس الملاحي الملحق بالقنطرة من الدرجة الثانية طوله 80 متر وعرضه 12 متر، وكوبري الهويس نوعه معدني متحرك، ويتم ملئ وتفريغ الهويس عن طريق جنابيات وخوخ.

وتقع على عاتق الجهة الاستشارية الفائزة بالمشروع تدبير مساحات الارض اللازمة لتخزين المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال أو المعدات وذلك في حالة عدم وجود مساحات أرض كافية داخل حدود نزع الملكية للوفاء بهذه المتطلبات وذلك بمعرفته وعلى نفقته الخاصة ولحين الانتهاء من العمل واخلاء الموقع من كافة التشوينات وقبول الادارة لذلك طبقا للمواصفات والاشتراطات.

كما أنه على الجهة الاستشارية عدم قطع أي طرق للري أو الصرف أو المواصلات أو الكهرباء أو التليفونات أو السكة الحديد وخلافه وعليه عمل جميع الاحتياطيات اللازمة للمحافظة وعليها اتخاذ كافة اجراءات الامن والسلامة بالموقع أثناء التنفيذ والجهة الاستشارية المتعاقد معها مسئول عن اي تلف أو ضرر يحدث لتلك المرافق ويجب عليه رد الشئ لاصلة والا يحق للادارة تنفيذ ذلك على حسابه دون اي اعتراض منه.

لطاقم اشراف العملية الحق في رفض أي شئ من المواد والأعمال التي يرى إنها من نوع رديء أو غير مطابقة للاختبارات التي أجريت طبقا للفقرة السابقة، كما تقوم تلك الجهة بأن تزيل في الحال من موقع العمل المواد أو الاعمال التي يكون قد تم رفضها ويقوم باعادة الاعمال التي لم يوافق عليها حسب ما تكون الحالة.

ونصت كراسة الشروط على أنه لرئيس الجهة الإدارية أو من ينوب عنه كامل الحرية في المرور في كل وقت على أي جزء من العمل سواء كان ذلك بقصد التفتيش أو الاختبار أو عمل مقاسات أو خلافه، ويجب أن تقدم لرئيس الجهة الإدارية أو من ينوب عنه جميع التسهيلات اللازمة لذلك من الجهة الاستشارية المتعاقد معها أو رؤساء العمال التابعين له أو وكلائه أو عماله.

وتلتزم الجهة الاستشارية المتعاقد معها بتسهيل تواجد طاقم الاشراف للتفتيش والمعاينة والاشراف على العملية يوميا وعدم تنفيذ أى اعمال دون تواجد طاقم الاشراف من قبل الجهة الإدارية طوال مدة تنفيذ العملية وحتى تاريخ الاستلام المؤقت للعملية، خاصة أنه لن يتم قبول أى أعمال ولن يصرف عنها اى مستحقات تم تنفيذها بمعرفة الجهة الاستشارية المتعاقد معها أو طاقمه دون تواجد أى من طاقم الاشراف على العملية من قبل الجهة الإدارية.

وتقع على الجهة الاستشارية المتعاقد معها مسئولية ما يخالف ذلك ويتم إعادة تنفيذها، على نفقته وبشرط تواجد طاقم الأشراف على العملية.

كما أن جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة الجهة الاستشارية المتعاقد معها لمنطقة العمل أو على الأراضي المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل، وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية الأخرى تظل كما هي ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن الجهة الإدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى في عهدة الجهة الاستشارية المتعاقد معها وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شأنها أن مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك، ويجب على الجهة الاستشارية المتعاقد معها أن يهيئ مكاناً صالحاً لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية.

ونصت كراسة الشروط على أنه إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مده التنفيذ المحدده بالعقد جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة اعطاؤه مهلة لاتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته.

وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل التأخير ويحسب من بداية المهلة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي اجراء آخر وفقا للمادة ( ٤٨ ) من القانون ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ و المادة (۹۸) من اللائحة التنفيذية.

إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة 3% من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة 1% من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال، وإذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة 6% من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة 2% من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتاخر بحسب الاحوال.

كما اذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة 3% من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.

واذا جاوزت مدة التأخير نسبة 10 % من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة 5% من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.

كما يحسب مقابل التأخير من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، وفى هذه الحالة تعتبر قيمة الختامي المشار إليه أنها قيمة ختامي الأعمال التي تمت بالإضافة إلى قيمة الأعمال التي لم تتم أو استغنى عنها يسبب تأخير المتعاقد.

أما إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه من أعمال فيكون حساب مقابل التأخير بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتاخرة فقط.

وتشمل الأعمال دراسة كافة المشاكل المتواجدة بقناطر وهويس إدفينا و إعداد مستندات طرح تطوير المشروع ) ويتضمن القيام بزيارة ميدانية فنية لقناطر وهويس إدفينا لتحديد ورصد المشاكل الظاهرية ومراجعة العيوب ووصفها تفصيليا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( ظهور نشع وتمليح فى كثير من الأماكن بالعناصر الانشائية لسقف القنطرة، الفواصل الانشائية، النشع والتسرب للمياه في بغلة دليل الهويس، وكذا المشاكل الناشئة بأعمال المرافق التي تمر من خلال وأعلى الكوبري وخاصة مواسير صرف الأمطار، وتواجد صدا وتاكل وتعطل بالاجزاء الميكانيكية لبوابات وجنابيات الهويس وكذا كوبرى الهويس.

كما تشمل أعمال الاستشاري إقتراح طريقة قياسية لمراقبة إنتشار الشروخ مع تقديم طرح معالجتها، وعمل دراسة لتحديد الحمولة القصوى لكوبرى قناطر إدفينا وكوبرى الهويس المعدنى لمرور المركبات بالطريق أعلاه وذلك بعمل دراسة عددية للعناصر الانشائية المختلفة لقناطر إدفينا بسيناريوهات تحميل مختلفة للكوبرى للوصول إلى أقصى حمولة يمكن أن يتحملها الكوبرى بأمان بإستخدام أحد البرامج التحليل الإنشائي المعروفة بإستخدام النماذج الرياضية ووضع حالات التحميل المختلفة الإستاتيكية والديناميكية لمعرفة الإجهادات المعرض لها كل عنصر ومدى قدرته على تحملها وما يلزم من حلول إذا ما كان الإجهادات تفوق مقاومة العناصر.

كما تشمل الأعمال التي سيقوم بها الاستشاري تصميم وعمل تجربة تحميل بالموقع بحيث لا تؤثر على سلامة المنشأ لمعرفة سلوكه من الحمل المتوقع الذي يمكن للكوبرى تحمله.

وكذا إعداد تقرير فنى بنتائج تجربة التحميل والتوصية بالحمولة المناسبة التي يتحملها المنشأ بأمان عمل دراسة بتقديم الطريقة المناسبة لملئ العراميس لكسوة الجرانيت للحفاظ على الشكل الجمالي للمنشأ وضمان سلامته، والكشف على بغلة دليل الهويس بأحدث الأجهزة الحديثة لتحديد أماكن العيوب بجسم بغلة الدليل سواء كانت شروخ أو تنميلات وخلافه والتي تتسبب في عملية تسريب المياه.

كما سيقوم الاستشاري بعمل عدد 2 إثنان جسة رأسية داخل جسم بغلة دليل الهويس بكامل إرتفاع المنشأ وإستخراج القلوب الخرسانية لاختبارها وتحديد مدى تحملها ومقاومتها للأحمال الواقعة عليها وبيان مدى احتياج جسم بغلة الدليل أعمال التدعيم من عدمه، وفي حالة الحاجه لأعمال التدعيم عمل دراسة بتقديم المقترح المناسب لأعمال التدعيم.

كما سيتم عمل دراسة لتقييم نظام التشغيل الحالي لبوابات الهويس ميكانيكياً و بيان حالته ومدى كفاءته وعمره الافتراضي، وتكاليف الصيانة المداومة كفاءة تشغيله مع تقديم مقترحات لتطويره ليعمل كهربياً ومتطلبات ذلك طبقاً لظروف الموقع.

كما سيقوم الاستشاري بعمل دراسة لأعمال صيانة شاملة لبوابات الهويس وكذلك اعمال التدعيم ومعالجة الشروخ لجسم الهويس، وعمل دراسة بأعمال الصيانة الشاملة للكوبرى المتحرك اعلى الهويس وأجهزة تشغيله للحفاظ على سلامته الإنشائية وضمان كفاءة تشغيله.

كما سيقوم الاستشاري باعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للتنفيذ للاعمال المطلوبة واللازم طرحها لاعادة تأهيل قناطر وهويس ادفينا ” المرحلة الثالثة ” .