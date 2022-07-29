وزارة الري تطرح عدة مشروعات لتأهيل الترع بنطاق محافظة البحيرة

طرحت وزارة الري والموارد المائية عددا من المشروعات في نظاق محافظة البحيرة، والتي تقع في منطقة غرب الدلتا ضمن مناطق دمنهور وكفر الدوار.

وحسب مصدر مسئول بالإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بغرب الدلتا بدمنهور، فقد أشار إلى أن تلك المشروعات تشمل تأهيل ترعة حفص بداية من قنطرة الفم إلى قنطرة حجز بطول 5.1 كيلو متر بتأمين مؤقت قدره 335 ألف جنيه، كما تشمل تلك العمليات تأهيل ترعة فاضل الجامع، بتأمين قدره 190 ألف جنيه.

كما تشمل المشروعات تأهيل ترعة حفص بداية من الكيلو 10.2 ك وفرع المغدي بتأمين قدره 296 ألف جنيه، وبطول قدره 5.3 كيلو متر .

وتشمل المشروعات أيضا في نطاق منطقة دمنهور، تأهيل ترعة المنشية بطول 6.4 كيلو متر، وكذا تعرة منية عطية بطول 4 كيلو بتأمين قدره 380 ألف جنيه.

وضمت المشروعات التي من المقرر تنفيذها عملية تأهيل ترعة بلفطر 1 من الفم حتى الكيلو 6.6 بطول 6.6 كيلو متر بزمام منطقة كفر الدوار، كما العمليات تأهيل تأهيل ترعة بلقطر 2 من الكيلو 6.6 الى الكيلو 12 بطول 5.5 كيلو متر بزمام كفر الدوار أيضا.

وشملت العمليات عملية تأهيل كل من ترعة الصفاصيف بطول 9.2 كيلو متر وترعة شغميم بطول 3.4 كيلو متر بتأمين مؤقت 560 ألف جنيه، بالاضافة الى تأهيل ترعة الكويون بطول 2 كم ، وترعة كوم النص بطول 4.5 كيلو متر بتأمين قدره 665 ألف جنيه.

كما تم طرح تأهيل ترع بحر الاحكار الأعلى والعالقين بطول قدره 8.4 كيلو متر بتأمين قدره 315 ألف جنيه، وكذا تأهيل ترعة الكنايس بطول 4.2 كيلو متر وترعة فرع دفشو بطول 2.6 كيلو متر بتأمين 490 ألف جنيه.

كما تم تأهيل عملية ترعة جنابية بسطرة بطول 1.3 كيلو متر بتأمين مؤقت 105 آلاف جنيه، واشترطت وزارة الري أن تكون الشركات المتقدمة لتلك المناقصات تعمل في نطاق الفئة الخامسة الأشغال العامة ومحطات الري السادسة والأعمال البحرية والنهرية والتكريك وأعمال الطرق والممرات.

وفي نفس السياق طرحت هيئة النقل النهري، مناقصة بين الشركات العاملة في الأعمال البحرية عملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل في نطاق محافظة أسوان.

وحسب منشور صادر عن هيئة النقل النهري، فإن تلك المناطق يصل طولها إلى قرابة 168 كيلو متر، حيث تقع من الكيلو 8 وحتى الكيلو 169 كيلو متر، على أن يتم تنفيذها خلال فترة 7 أشهر على أن يتم فض المظاريف الفنية بتلك المناقصة في 7 أغسطس المقبل.

كما طرحت الهيئة عملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل في نطاق محافظة الأقصر، وذلك في المنطقة من الكيلو 169 وحتى الكيلو 245 كيلو، بطول قدره 76 كيلو متر .