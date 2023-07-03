وزارة الري تصمم 9 برامج في إدارة المياه لتدريب 1264 عضوًا

صممت وزارة الري ٩ برامج تدريبية في مجال إدارة المياه، بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة – الزراعة – الإسكان – الكهرباء)، لتدريب ٣٨٩ متدربًا بشكل فعلي، و٨٧٥ عن بعد، بإجمالي ١٢٦٤ متدرب من مصر والدول الإفريقية، كما تنعقد نهاية شهر أغسطس المقبل دورة تدريبية تحت عنوان “إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية” بمشاركة ٢٠ متدربًا إفريقًا.

وكان الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، قد تلقى تقريرًا من رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري؛ المهندس طارق السيد، لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN، والموقف التنفيذى لمشروع “برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري – المعرفة المائية”.

وصرح سويلم أن الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي قد بدأت، وعُقدت دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان “إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية” بمشاركة ٢٤ متدربًا إفريقيًا، اعتبارًا من الثاني من مايو ٢٠٢٣ لمدة ٥ أسابيع، كما عُقدت دورة تدريبية بعنوان “إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الإفريقية” خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الحادي والعشرين من يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة ١٥ متدربًا إفريقًا.

واستعرض سويلم الموقف التنفيذى لمشروع “برنامج تدريب المياه الإيطالى المصري – المعرفة المائية”، الذي يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه بمصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة.