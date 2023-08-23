وزارة الري تسعى لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقارة الافريقية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) فى الجلسة الوزارية رفيعة “يوم أفريقيا .. الابتكارات وتبادل المعرفة” والتى نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية على هامش “الإسبوع العالمى للمياه” فى ستكهولم.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، للحفاظ على الصحة العامة وصيانة النظام البيئي والتنوع البيولوجي.

وأشار إلى أنه على الرغم من تمتع قارة أفريقيا بموارد وفيرة من المياه العذبة إلا أن التقدم نحو تحقيق الأهداف القارية والعالمية فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي غير كافى.

وتابع: أنه على الرغم من تحسن نسبة السكان الأفارقة الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمات إلا أنه وطبقا لتقارير الاتحاد الأفريقى فإن أكثر من 800 مليون شخص في أفريقيا يفتقرون لخدمات الصرف الصحي وحوالى 430 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، ومع ذلك لا يزال تمويل القطاع غير متناسب مع طموحات التطوير فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي بالقارة .

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يسعى لتحقيق التغطية الشاملة بنسبة 100% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام 2030 كجزء من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

ولذلك يتم تنظيم هذه الجلسة لمناقشة آليات التمويل المبتكرة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بأفريقيا والمعنى بالمياه ، وإجراءات تسريع العمل على تحقيق الأهداف القارية والعالمية فى مجال الصرف الصحي والنظافة الصحية في أفريقيا، وزيادة الاعتماد على الابتكارات وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ لمواجهة آثاره السلبية.

كما نسعى من خلال هذه الجلسة لتحفيز الإجراءات اللازمة لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية، إضافة إلى تنشيط إلتزام الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي بزيادة الإجراءات الرامية لتحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا، والإسراع في صياغة رؤية المياه في أفريقيا لما بعد عام 2025.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للدول والمؤسسات الشريكة والقطاع الخاص لدعم جميع الأحداث الأفريقية الوطنية والإقليمية لرفع صوت

أفريقيا عاليا على المستوى الدولي ، والإنخراط في أنشطة “المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى” بإعتباره المنصة الأفضل لبناء القدرات وتبادل المعرفة ، وأيضا الدعوة للمشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه المزمع عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم ، وأيضا مؤتمر AfricaSan7 الذي سيعقد في ناميبيا فى شهر نوفمبر المقبل.