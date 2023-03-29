وزارة الري تستعد للتعامل مع فترة «أقصى الاحتياجات المائية»

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة ، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات .



واستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف المائى وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .



وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، وأنه تم رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة ، موضحاً أن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى ، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .



وأضاف أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إنشاء نظام إنذار مبكر بالمواقع الساخنة بالترع ومتابعتها من خلال منظومة التليمترى ، كما تم مراجعة محطات الخلط الوسيط بعدد ٤٥٠ محطة رفع تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة ، كما تم المرور على محطات الرفع بعدد من المواقع الساخنة (محطات أسوان – محطات الفيوم – مغذيات بنى سويف) لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة ، كما يجرى دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لدراسة قدرتها الاستيعابية ومدى احتياجها للتكريك من عدمه .



كما تم المرور على الترع من خلال لجان تابعة للوزارة للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع ، وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بمواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف الجارية ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري ، ونهو التطهيرات قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، كما وجه سيادته بالإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات مع المرور الدورى على المجارى المائية لضمان جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف ، والمرور على محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها لضمان جاهزيتها ، و وحدات الطوارئ النقالى لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية .



