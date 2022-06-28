وزارة الري تزيل 59 ألف حالة تعد على النيل والترع والمصارف

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عن إزالة 59 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، بمساحة حوالى 50.8 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجارى المائية ، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى ، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأوضح أنه فى إطار المواجهة الفورية للمخالفات .. تم رصد قيام أحد المواطنين بالشروع فى البناء بشكل مخالف في منطقة خارقة المنشأة بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج .. حيث تم وعلى الفور تنفيذ قرار إزالة لمبانى حوائط من الطوب الأبيض ومونه الاسمنت وإزالة التجهيزات اللازمة لصب السقف بمساحة 150 مترا مربعا ، وذلك بالتعاون مع مسئولى مجلس مدينه مركز المنشأة ، وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ، حيث تم تنفيذ عدد 16 قرار إزالة بمركز زفتي بمحافظة الغربية بمساحة 650 مترا مربعا عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات ، وذلك بتأمين من قوات شرطه مركز زفتي وتحت إشراف مهندسى تفتيش نيل زفتي ، وتنفيذ عدد قرارين إزالة ردم بمركز اشمون بمحافظه المنوفية بمسطح 150 مترا مربعا ، وتنفيذ عدد 19 قرار إزالة ردم لعمل مرسى بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بمساحة 586 مترا مربعا وحجم 13190 مترا مكعبا ، كما تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة ردم بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بمساحة 785 مترا مربعا.

كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفات ردم بحجم 30 مترا مكعبا بناحية بنى حسن الشروق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، بتأمين قوات الشرطة ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وعلى حسابه وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ إزالة لسور مخالف من البلوك على مساحة 16 مترا مربعا بناحية قلندول بمركز ملوى بالمنيا ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ قرار إزالة بمركز أجا عبارة عن مصنع زجاج من البلوك وسقف معدني بمساحة 240 متر مربع بتأمين من قوات شرطة مركز أجا وتحت إشراف مسئولى الوزارة ومسئولى مجلس المدينة ، كما تم تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بمركز ميت غمر عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات بمساحة 1039 متر مربع.

وتم تنفيذ عدد اثنين قرار إزالة بكافتيريا بدائرة قسم ثان المنصورة عبارة عن تندة من الخشب وتشوين كراسي وترابيزات بمساحة 100 متر مربع.