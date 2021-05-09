اقتصاد وأسواق

وزارة الري تزيل تعديات على نهر النيل بالبحيرة

وقد سبق إحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بارسال كل المخالفين إلى النيابات العسكرية
مدحت إسماعيل 5:36 م, الأحد, 9 مايو 21 5:36 م, الأحد, 9 مايو 21

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قامت أجهزة وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعدٍ جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مبانٍ وعمل مفارش للطوب واستغلال المساحات المتعدى عليها في خدمه المصنع.

وقد سبق إحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بارسال كل المخالفين الي النيابات العسكرية.

وأشارت وزارة الري إلي أنه تم رصد حالة تعد يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسى إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسي تمهيداً لصب حوائط ساندة بالمرسي، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بإزالة التشوينات ورد الشىء لأصله فوراً، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وصرح الدكتورعبد العاطي بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت “حملة إنقاذ النيل” تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل بإعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدٍ على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين.

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وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61659 إزالة تحت مظلة “حملة إنقاذ النيل”.

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والتي بدأت في 20/ 3 /2021 والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الآن.

حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة 2042 مخالفة تم خلالها استرداد مسطح 590031 مترا مربعا، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبان بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

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هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها التصدى لأشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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