وزارة الري ترفع حالة الاستنفار لمواجهة أخطار السيول والأمطار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وقال عبد العاطي، إن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هذه المشروعات توفر الحماية للمواطنين، وحماية مدن وقرى بدوية ومنشآت سياحية وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وأشار الدكتور عبد العاطي لحدوث طفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان عدد أعمال الحماية قبل عام 2016 نحو 372 منشأ تم تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالي 613 مليون جنيه.

وفى المقابل تم وجارى تنفيذ 1054 منشأ منذ عام 2016 حتى تاريخه بتكلفة تصل إلى حوالي 4.30 مليار جنيه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذا الملف الهام.

وأوضح وزير الري أنه وإيمانا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء، فإنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية في شبه جزيرة سيناءوهي..

وانتهت أعمال حماية مدينة الطور من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 345 مليون جنيه.

كما انتهت أعمال حماية طابا من أخطار السيول وهي عبارة عن 4 بحيرات صناعية و11 قناة و44 حاجز توجيه و2 حوض تهدئة و4 حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه.

وأوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء عدد ٧ أحواض تهدئة بمنطقة أولاد علي بوادي العريش لحماية مدينة العريش.

وإنشاء عدد 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع.

وعملية تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلى النفق – شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع، بالإضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهي عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد.

وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير عدد 10 خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافي.

وفى محافظة البحر الأحمر، أوشكت عملية إنشاء عدد 1 سد وعدد 1 بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها وعدد 1 قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير على الانتهاء.

وجاري تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وعملية إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية ب1 ، ب3 وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

وفى محافظة مطروح تم البدء في تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبو أسماعيل والذي يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول، وهي عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع 6 متر وعرض 54 متر من أسفل و 5 متر من أعلى.

وعملية حماية منطقة القصر (وادى أم لشطان) والجارى طرحها قريبا، وهى عبارة عن سد ركامى بإرتفاع 8 متر وعرض 76 متر من أسفل و 8 متر من أعلى مع إعادة تأهيل وتقوية وتدعيم حاجز توجيه بطول 3 كيلومتر ، وإقامة عدد 2حاجز حماية بإرتفاع 3.50 متر.

وإقامة عدد 5حاجز إعاقة مع عمل مفيض بكل حاجز، بالاضافة لتطهير وأرنكه القناة الصناعية أمام حاجز التوجيه ، كما يجرى دراسة إنشاء سد بوادى التواويع بسعة تصل الى 850 ألف متر مكعب.

كما قامت الوزارة بتنفيذ 611 خزان أرضي بمحافظة مطروح بسعة تصل الى 130 الف متر مكعب لحماية الافراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول.

وتوفير المياه للتجمعات البدوية بمواقع هذه الخزانات، كما يجرى إنشاء عدد 100 بئر نشو (رومانى) بسعة 150 -200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ 1000 بئر في مراحل لاحقة.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد، أوضح الدكتور عبد العاطي أنه قد تم نهو عدد من العمليات وهي، عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) .

وعمليه حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، وعملية حماية قرى زاويه الجدامى بمركز مغاغه محافظة المنيا ، وعملية حماية وادي عبادي ٣أ بمحافظة أسوان.

وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قري (الشغب – نجع الدبابية – قرية المعلة – نجع خور القضا – نجع المساعيد) ، وأوشكت عدد من العمليات على الانتهاء.

وهى عملية إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحاجز ترابي ب١ و ب٢ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا، وعمليات حماية وادي عبادي ٣ب ووادي عبادي ٣ج ووادي عبادي ٣د بمحافظة أسوان.

وجار تنفيذ عملية إنشاء عدد 8 بحيرة وعدد 8 حاجز ترابي بمخرج وادي سنور، وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، وعملية إنشاء عدد (٤) بحيرات وعدد (٣) حاجز ترابي (مخر سيل اطفيح) بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وعملية إنشاء عدد 4 بحيرات وعدد 4 حاجز ترابي وعدد 1 حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة.

وانشاء عدد 3 بحيرات وعدد 2 حاجز ترابي بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء عدد 3 بحيرات وعدد 3 حاجز ترابى وعدد 1 حوض تهدئة بمخر سيل المنشى بمنطقة المنشى بمحافظة الجيزة.

وإنشاء عدد 2 سد وعدد 1 حاجز توجيه وتأهيل وتدعيم البرابخ القائمة بوادى الجبو بمدينه ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، وعملية حمايه وادي قصب بعدد 2 سد ركامي وتدعيم عدد 5 سدود ركاميه قائمه بمحافظة سوهاج.

وحمايه عزبة الشيخ سعيد بعدد 1 سد ركامي وعدد 1 حاجز توجيه وقناة تصريف، وعملية حماية دير الأمير تادرس بعدد 2 سد ركامي وعدد 1 سد ترابي بمحافظة أسيوط.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد رفعت حالة الاستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، وإتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، من خلال المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ.

وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي إزدحامات في المجاري المائية.

وفى إطار تحقيق التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتحقيق المتابعة الدائمة لحالة الأمطار ، وإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل معها .. تقوم غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة ، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

وعلى الفور يتم رفع درجة الإستعداد القصوى وإستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.

كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية.

وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

الجدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية ، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة ، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل الى ١٠٠ كيلومتر فى الساعة.

وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.