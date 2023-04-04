وزارة الري تتابع إجراءات إعداد أسبوع القاهرة السادس للمياه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

تقريرًا من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بشأن الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023.

وأوضح وزير الموارد المائية أن تلك الإجراءات الخاصة بأسبوع القاهرة السادس تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة وفود وزارية ورسمية من معظم دول العالم، إضافة لممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه.

وأشار

إلى أن أسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد تحت عنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة”، وذلك استكمالا لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي عقد العام الماضي تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي”.

وأضاف أن هذا الأسبوع عُقد كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي تمت في مؤتمر المناخ الماضي COP27 ، وسيعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28.

أهداف إسبوع القاهرة للمياه

أهداف إسبوع القاهرة السادس للمياه

أضاف وزير الموارد المائيه أن المجهودات المصرية في هذه الفعاليات الدولية الهامة (أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ) تأتى في ضوء حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مصر تواصل التنسيق حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم) للتأكيد على ضرورة الإستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي .

ويهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية.

بالإضافة إلى أنه يهدف إلى العمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين.

مضمون أسبوع القاهرة السادس للمياه

يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على “مؤتمر علمي للأسبوع” والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة.

وتقسم تلك الجلسات في محاور تشمل: المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية، والتعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار بجانب دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى محور تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) ومحور دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث العلمية والتي تقع ضمن نطاق محاور المؤتمر ، حيث تضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

«وزير الري»: 4 مسابقات سيتم عقدهم خلال إسبوع المياه السادس

صرح وزير الري أنه سيتم عقد 4 مسابقات خلال الإسبوع السادس للمياه، موضحًا أنها تتضمن: مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، ومسابقة “أطروحة الثلاث دقائق” والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، بجانب “شباب المبتكرين في مجال المياه” والتي هي مسابقة تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، وآخرى “أفضل مشروع تخرج”.

وأضاف أنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع

لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .