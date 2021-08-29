وزارة الري: الانتهاء من تجارب تشغيل محطة السلسلة الجديدة بأسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وبحضور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ، لبحث جهود الوزارة في إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات قسطل وقورته وبلانة.

فى ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لمحافظة أسوان خلال شهر أغسطس الجارى، وتوجيهات لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة ..

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه سيتم قريباً طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للإحلال والتجديد بهدف الوفاء بالإحتياجات المائية لأهالى قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان، بالتزامن مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بوحدتين للطوارئ ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى بمحافظة أسوان بإجمالى (176) عملية ، وخاصة مع وجود (138) محطة طلمبات تقوم برى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بكوم امبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام لأكثر من 20 عاماً ، لخدمة زمام 30 ألف فدان، وجار التجهيز للاستلام الابتدائى للمحطة.

الجدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تجهيز جميع وحدات الطوارئ ووضعها على حالة التأهب للتحرك الفورى للتعامل مع أى طوارئ أو ازدحامات في المجارى المائية.