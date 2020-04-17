وزارة الري : إزالة أبراج مقامة على نهر النيل بالمنيا

تنفيذ هذه الإزالات رسالة قوية وواضحة بأن الدولة بكل أجهزتها ماضية بعزم لا يلين في وأد وإزالة اي تعديات

قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل والمتمثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالمنيا، التابعة لوزارة الري، بقيادة المهندس أيمن أنور المدير العام، بشن حملة إزالات مكبرة لتنفيذ قرار الإزالة الصادر عن أجهزة القطاع بشأن أحد الأبراج المخالفة على نهر النيل، والمقام على مساحة 200 متر.

وأشارت وزارة الري في بيان لها، إلى أن البرج مكون من أربعة طوابق من الخرسانة المسلحة بقرية سوادة مركز المنيا محافظة المنيا.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه الإزالات رسالة قوية وواضحة بأن الدولة بكل أجهزتها ماضية بعزم لا يلين في وأد وإزالة اي تعديات والوقوف حيال كل من تسول له نفسه محاولة التعدي علي نهر النيل من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة لإرساء قواعد القانون.

وتهيب وزارة الموارد المائية والرى بجميع المواطنين بعدم التعدى على المجارى المائية بأى شكل من الأشكال وأنه سيتم تطبيق القانون بحزم بحق من يتصور انه يمكنه إستغلال هذه الفتره التعدى على أصول الدولة، وتؤكد أنها مستمرة في متابعتها وعملها الدؤوب للتصدي لكل أشكال التعدي بقوة وحزم، و أن أي مخالفة، وإن طال أمدها فهي مرصودة وسيتم العامل حيالها بالقانون.