اقتصاد وأسواق

وزارة الري : إثيوبيا رفضت الصيغة القانونية لاتفاق السد .. واجتماع بعد غد الاثنين

عُقد اليوم السبت 13 يونيو الجاري الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي. وقالت وزارة الري في بيانا لها، أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث عكست أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال…

مدحت إسماعيل 10:53 م, السبت, 13 يونيو 20 10:53 م, السبت, 13 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عُقد اليوم السبت 13 يونيو الجاري الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي.

وقالت وزارة الري في بيانا لها، أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث عكست أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.

وأوضحت ان إثيوبيا ترفض تماما التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري سيتم خلالها تقييم مسار المفاوضات.

مصر تؤكد تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبى
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

مصر تؤكد تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبى

منتصر محمود 5:02 م, السبت, 13 يونيو 20

حسم مفاوضات سد النهضة في واشنطن 13 يناير.. وبند يتيح لمصر «تخفيف الجفاف»

عبدالغفور أحمد محسن 5:11 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 19

نقيب الفلاحين: الحفاظ على نهر النيل يبدأ من «بحيرة تانا»

الصاوي أحمد 12:01 م, السبت, 19 أكتوبر 19

بعد شكوى مصرية ضدها.. تعرف على الشركات الدولية العاملة في سد النهضة

عبدالغفور أحمد محسن 10:04 م, الأحد, 13 أكتوبر 19