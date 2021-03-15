وزارة الرياضة تنفي تحملها تكلفة مسحات «كورونا» لأندية الدوري

رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لأندية الدوري خلال الفترة المقبلة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدوري الفترة المقبلة.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحمل الوزارة التكلفة المادية للمسحات لأي نادِ من أندية الدوري خلال الفترة المقبلة، مُشيرةً إلى أن قرارات الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة عبر الرابط التالي”https://www.emys.gov.eg/intro”.

وأهابت بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وذكرت في سياق متصل، أنه يتم العمل على تطوير عدد من المشروعات والمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وقالت إن الإنجازات الرياضية المصرية عكست التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال تلك الفترة على جميع المستويات الدولية والعربية والإفريقية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.